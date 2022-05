Ini 9 Penyebab Kemacetan di Pelabuhan Merak

Jakarta, Beritasatu.com - Kepadatan penyeberangan feri di Pelabuhan Merak yang sudah mulai terjadi pada tanggal 26 April 2022 dan puncaknya pada tanggal 30 April 2022 seharusnya bisa ditangani dengan baik, sayang langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan, PT ASDP, dan kepolisian terbilang terlambat.

"Segera persiapkan mekanisme penanganan arus balik minggu depan segera supaya kemacetan fatal tidak berulang," kata pengamat kebijakan publik dan Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio dalam siaran persnya hari ini, Minggu (1/5/2022).

Agus mengatakan, berdasarkan pemantauan lapangan, penyebab kemacetan di Pelabuhan Merak pada arus mudik Lebaran 1443 H, adalah sebagai berikut:

Pertama, PT ASDP sebagai penguasa tunggal terminal Pelabuhan feri Merak sejak awal gagal menyosialisasikan penggunaan kartu Ferizy dengan berbagai persyaratannya yang rumit. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa untuk menyeberang harus mempunyai kartu Ferizy secara online, tidak bisa lagi go show (langsung datang).

Kedua, PT ASDP patut diduga tidak melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait dengan mekanisme atau tata cara menyeberang dari Pelabuhan Merak, khususnya di saat mudik Lebaran. Masyarakat yang datang duluan tidak dapat langsung masuk ke kapal. Masuk ke kapal harus sesuai dengan jam yang tertera di kartu Ferizy, bukan siapa yang datang terlebih dahulu bisa masuk kapal duluan (first come first in/FCFI). Di masa normal, kebijakan ini mungkin bisa digunakan.

Sumber: BeritaSatu.com