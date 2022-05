Pemberlakuan One Way di Tol Kalikangkung Semarang ditutup

Semarang, Beritasatu.com - Pemberlakuan sistem satu arah (one way) jalur tol dari Cikampek hingga gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, telah ditutup untuk selanjutnya kembali diberlakukan dua arah sejak Minggu (1/5/2022) siang.

"Rekayasa one way (satu arah) dari Km 70 Cikampek hingga Km 414 di Kalikangkung ditutup sejak pukul 11.48 WIB," kata Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru, di Semarang, Minggu (1/5/2022).

Dia menjelaskan, secara bertahap proses normalisasi kedua jalur di ruas tol arah Semarang tersebut terus dilakukan.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar membenarkan kedua jalur di gerbang Kalikangkung telah dibuka kembali.

Sumber: ANTARA