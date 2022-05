Polisi Lakukan 3 Skenario Antisipasi Kepadatan Menuju Anyer

Serang, Beritasatu.com - Polda Banten melakukan tiga skenario mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pantai Anyer, yang diprediksi bakal dipadati kendaraan para wisatawan dari luar maupun dalam daerah Banten yang akan menghabisi masa libur Lebaran bersama keluarga.

Ketiga skenario yaitu pertama situasi hijau ketika arus lalu lintas normal, maka personel melakukan pengaturan seperti biasa. Kedua, situasi kuning terjadi ketika ada antrean kendaraan hingga di depan kantor PT Chandra Asri, maka diberlakukan one way traffic. Ketiga situasi merah terjadi ketika kepadatan kendaraan hingga ke simpang JLS, maka rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan buka tutup dan one way traffic.

“Situasi di lapangan tentu sangat dinamis, setiap personel harus paham cara bertindak pada check point masing-masing dengan orientasi solusi pada kelancaran arus lalin (lalu lintas),” kata Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Budi Mulyanto, Selasa (3/5/2022).

Selain itu, pihak kepolisian juga akan membatasi para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer. Nantinya, para wisatawan hanya diperbolehkan bermain di area pantai hingga pukul 17.00 WIB.

“Personel akan aktif berpatroli di pantai dan diimbau masyarakat untuk paling lama beraktivitas hingga 17.00 WIB di area pantai, sehingga aktivitas masyarakat selanjutnya lebih diutamakan di hotel atau tempat penginapan masing-masing. Dengan demikian, mobilitas pengunjung pada malam hari tidak tumpah di jalan,” pungkas Budi.

