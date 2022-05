Satu Arah dari Palimanan Utama hingga Km 72 Cikampek Bersifat Situasional

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi akan memberlakukan kebijakan satu arah yang dimulai dari Gerbang Tol (GT) Palimanan Utama sampai dengan Km 72 Tol Cikampek mulai pukul 11.00 WIB, Kamis (5/5/2022).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, kebijakan tersebut bersifat situasional karena tergantung pada tingkat kepadatan kendaraan.

"Apabila kepadatan arus lalu lintas berkurang, maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada," kata Sambodo melalui keterangannya, Kamis (5/5/2022).

Akan tetapi, apabila kepadatan makin meningkat melebihi batas maksimal, maka rekayasa lalu lintas satu arah akan ditingkatkan dari Gerbang Tol Palimanan Utama Km 188 sampai dengan Tol Jakarta Cikampek Km 47 tanpa adanya relaksasi dan diperpanjang waktunya.

"Mekanisme sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way akan dilaksanakan sterilisasi atau pembersihan baik pada jalur maupun rest area selama 2 jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way yaitu pukul 09.00 setelah itu rekayasa lalu lintas one way akan dimulai pukul 11.00 WIB," ucapnya.

Lebih lanjut Sambodo mengungkapkan, mekanisme setelah pelaksanaan satu arah yaitu pada pukul 24.00 WIB akan dilakukan normalisasi.

"Baik pada jalur maupun pada rest area selama 2 jam setelah pelaksanaan one way yaitu pukul 02.00 WIB. Setelah itu jalur akan dibuka secara normal," ujar Sambodo.

