Arus Balik Meningkat, Ini Lima Rencana Rekayasa Lalu Lintas

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung diterapkannya rekayasa lalu lintas di jalur tol oleh Korlantas Polri, menyusul peningkatan pergerakan arus balik kendaraan mulai 4 Mei 2022 kemarin.

Berdasarkan hasil koordinasi Korlantas Polri dengan Kemenhub dan PT Jasa Marga (Persero), dilaporkan bahwa ruas tol Cipali tidak akan mampu menampung kepadatan arus baik pada jalur A dan B, jika tidak dilakukan rekayasa lalin. Dengan volume capacity (VC) ratio sebesar 1,19, yang artinya volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan.

“Dengan adanya peningkatan arus balik mulai Rabu Kemarin, menjadi indikasi bahwa masyarakat sudah kembali lebih awal. Insyaallah bisa mengurangi kepadatan di hari puncak arus balik pada 6 sampai dengan 8 Mei nanti,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resminya, Kamis (5/5/2022).

BACA JUGA Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Balik pada Minggu 8 Mei 2022

Dengan adanya peningkatan pergerakan arus balik pada Rabu kemarin, pihak Korlantas Polri memutuskan untuk menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas pada hari ini, Kamis (5/5), yaitu:

1. Penerapan one way pada Kamis, 5 Mei 2022 mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, dimulai dari GT Palimanan Utama Km 188 sampai dengan Km 72 Cikampek dan dilanjutkan dengan penerapan contra flow di tol Jakarta-Cikampek Km 47.

2. Kendaraan yang akan mengarah ke Bandung dan Cikampek diberikan relaksasi 1 lajur.

3. Apabila kepadatan arus lalin mulai berkurang, maka pelaksanaan rekayasa one way akan diakhiri lebih cepat dari jadwal yang sudah ada. Namun apabila kepadatan semakin meningkat melebihi batas maksimal, maka rekayasa lalin one way akan ditingkatkan dari GT Palimanan utama Km 188 sampai dengan tol Jakarta Cikampek Km 47 (tanpa relaksasi ) dan akan diperpanjang waktunya.

4. Mekanisme sebelum pelaksanaan rekayasa lalin one way, akan dilaksanakan sterilisasi/pembersihan baik pada jalur maupun rest area selama 2 jam sebelum pelaksanaan rekayasa lalin one way (jam 09.00). Setelah itu rekayasa lalin one way akan dimulai pkl 11.00 WIB.

BACA JUGA 3 Rute Alternatif ke Cirebon dan Jateng Saat Satu Arah Diterapkan

5. Mekanisme setelah pelaksanaan one way pukul 24.00 WIBakan dilakukan normalisasi baik pada jalur maupun pada rest area selama 2 jam setelah pelaksanaan one way (pukul 02.00 WIB). Setelah itu jalur akan dibuka secara normal.

Sementara Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan tiga rute alternatif bagi masyarakat yang akan menuju kawasan Cirebon dan Jawa Tengah dari Jakarta. "Ada tiga jalur alternatif ke Cirebon dan arah ke Jateng," kata Gatot dalam keterangannya, Kamis (5/5/2022).

Berikut tiga jalur alternatif Jakarta-Jawa Tengah saat pemberlakuan one way di Tol Cipali:

Keluar Gerbang Tol Karawang Barat-Jalan Raya Pantura-Jalan Raya Klari-Kosambi-Cikampek-Jomin-Pantura.

Keluar Gerbang Tol Karawang Timur- Jalan Raya Klari-Pasar Kosambi-Jomin-Pantura.

Keluar Gerbang Tol Cikopo-Simpang Jomin-Pantura.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com