Kamis Pagi, 11.000 Kendaraan Tinggalkan DKI Menuju Puncak

Bogor, Beritasatu.com - Sebanyak 11.000 kendaraan wisatawan masuk ke kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pada Kamis (5/5/2022) pagi. Jumlah tersebut terhitung hanya dalam 3 jam.

"Kondisi arus lalin pagi hari ini menuju ke arah Puncak berdasarkan perhitungan statistik kami, sudah masuk pada 11.000 dari jam 5.00 sampai sampai jam 8.00 ," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin kepada wartawan, Kamis (5/5/2022).

Untuk itu, petugas akan memberlakukan sistem satu arah atau one way dari DKI Jakarta menuju Puncak. Sedangkan, dari arah sebaliknya ditutup sementara. "Kami sedang melaksanakan proses one way, petugas mengarahkan semuanya satu arah menuju ke Puncak atau arah Cianjur dari Jakarta," jelasnya.

Kemudian, pagi ini juga dilakukan contraflow selepas exit GT Ciawi. Hal ini untuk memisahkan kendaraan yang akan ke Sukabumi dan Puncak agar tidak menimbulkan kemacetan lebih panjang.

"Dengan pemisahan ini, memberikan kelancaran bagi masyarakat yang akan menggunakan jalur arah Sukabumi maupun ke Puncak," ungkapnya.

Di samping itu, pihaknya mengimbau pengendara yang akan melintasi jalur Puncak untuk memastikan kesehatan dan kendaraan dalam kondisi prima. Tak lupa untuk mematuhi arahan dari petugas di jalan. "Ini semata-mata untuk kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan kita semuanya," pungkasnya.

Sementara, berdasarkan catatan Polres Bogor pada Rabu (4/5/2022) tercatat sebanyak 36.000 kendaraan menuju Puncak.

Petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor memberlakukan arus lalu lintas satu arah dari Puncak, Bogor ke Jakarta pada Rabu (4/5/2022), pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. "Sebetulnya untuk one way kami berlakukan secara situasional, namun tadi saat ini untuk one way arah bawah itu kami mainkan pukul 14.00 WIB. Prediksi kami, ya kami upayakan secepatnya. Namun prediksi berakhir di pukul 22.00 WIB," kata Kepala Satlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata di Pos Polisi Simpang Gadog, Jawa Barat.

Rabu malam ini, kata Dicky, berdasarkan dari pantauan kamera pengawas CCTV terlihat arus kendaraan dari arah Cianjur, Jawa Barat masih cukup deras.

Selain itu, yang juga menjadi kendala lalu lintas dari Puncak ke Jakarta karena masih tinggi tingkat kegiatan masyarakat hingga lalu lalang penyeberang yang menyeberang jalan.

