Update Arus Balik: Tol Cipali Lancar Pagi Ini

Subang, Beritasatu.com - Penerapan one way di Tol Cipali mulai diberlakukan pada Kamis, 5 Mei 2022 pukul 22.00 WIB. Rekayasa lalu lintas di Tol Cipali masih berlangsung hingga Jumat (6/5/2022) pagi.

Untuk arus lalu lintas sendiri sampai dengan H+4 cukup ramai lancar.

General Manager Operation Astra Tol Cipali Suyitno mengatakan, volume lalu lintas di ruas tol tersebut masih di bawah 3.000 per jam. Angka tersebut masih di bawah daya tampung Cipali yang berada di kisaran 4.000 kendaraan.

Saat ini masih diberlakukan one way di ruas Tol Cipali. Untuk lalin per jam masih di bawah 3.000. Daya tampung Tol Cipali sekitar 4.700 per jam. Jadi, space masih banyak," kata Suyitno.

"Biasanya terlihat padat sebelum atau menjelang rest area karena banyak pengguna jalan yang berhenti di bahu jalan mengganggu kelancaran lalin dan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain," jelas Suyitno ke Beritasatu.com.

"Termasuk tidak berhenti di bahu jalan dan memotong (jalur) di median," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com