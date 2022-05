Ini Rute Alternatif ke Bandung dan Semarang Saat One Way

Jakarta, Beritasatu.com – Jasa Marga bersama Kepolisian memberikan rute alternatif untuk mereka yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke arah Semarang dan Bandung selama pemberlakuan satu arah (one way) arus balik Lebaran 2022.

Jasa Marga dan Kepolisin serta pemangku kepentingan lainnya memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di Tol Transjawa selama periode arus balik Lebaran pada 6-8 Mei 2022. Pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju ke Bandung dan Semarang diimbau untuk menggunakan jalan nontol.

“Pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju Bandung dan Semarang untuk mengantisipasi rekayasa lalu lintas one way dengan merencanakan rute perjalanan melalui jalan nontol,” kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, Jumat (6/5/2022).

Dia menjelaskan, pengguna jalan dapat menggunakan sejumlah rute alternatif perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan Semarang.

Kendaraan dari Jakarta menuju Bandung, alternatif rute pertama dengan melewati Tol Jagorawi, lalu keluar melalui GT Ciawi KM 45 arah Puncak yang dilanjutkan melalui perjalanan nontol melalui Cisarua, Cipanas, Cianjur, Sukaluyu, Cipatat hingga masuk ke GT Padalarang KM 120 Tol Padaleunyi menuju arah Bandung dan sekitarnya.

Alternatif rute kedua yakni melalui Tol Jagorawi, lalu keluar melalui GT Cibubur KM 13 arah Puncak yang dilanjutkan melalui perjalanan nontol melalui Cileungsi, Jonggol, Cianjur hingga masuk ke GT Padalarang KM 120 Tol Padaleunyi menuju arah Bandung dan sekitarnya.

Alternatif rute ketiga yaitu melewati Jalan Raya Pantura (nontol) mulai dari Kalimalang (Kota Bekasi)-Kedungwaringin (Kabupaten Bekasi)-Karawang-Purwakarta. Selanjutnya, melintas ke wilayah Wanayasa, Lembang hingga Bandung dan sekitarnya.

Alternatif rute keempat melalui Jalan Raya Pantura (nontol) mulai dari Kalimalang-Kedungwaringin- Karawang-Purwakarta. Dilanjutkan masuk ke GT Sadang KM 76 Tol Cipularang menuju arah Bandung dan sekitarnya.

Sedangkan, pengendara dari Jakarta yang menuju ke Semarang, rute alternatif pertama yakni melalui Tol Dalam Kota, lalu keluar melalui Cawang atau Halim KM 2 arah Cawang, yang dilanjutkan melalui perjalanan nontol melalui MT Haryono, Kalimalang, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Brebes, Kendal hingga Semarang dan sekitarnya.

Rute alternatif kedua melalui Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Seksi E lalu keluar melalui GT Pondok Kelapa atau Kranji KM 47 menuju ke arah Cakung maupun Jatiasih, lalu dilanjutkan melalui perjalanan nontol Jalan Raya Pantura melalui Kalimalang, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Brebes, Kendal hingga Semarang dan sekitarnya

Jasa Marga meminta pengguna jalan untuk bersabar, bergantian untuk menggunakan lajur jalan tol untuk terwujudnya arus balik yang aman dan nyaman.

Sumber: BeritaSatu.com