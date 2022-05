Harga Minyak Goreng di Provinsi Lampung Masih Tinggi

Lampung, Beritasatu.com - Harga minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan di Provinsi Lampung masih tinggi. Harga minyak goreng kemasan biasa atau merek yang tidak terkenal dijual Rp 22.000 per liter. Sedangkan minyak goreng kemasan premium (merek terkenal) dijual Rp 25.000 per liter, dan minyak goreng curah dijual Rp 17.200 per liter.

Reka (23), seorang pedagang sembako yang ditemui Beritasatu.com di Pasar Tradisional Karang Anyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (8/5/2022), mengatakan harga minyak goreng di wilayah itu belum ada perubahan sejak terjadinya kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Harganya masih mahal mas, minyak goreng kemasan merk tidak terkenal dan minyak goreng kemasan merk terkenal ada selisih harga sekitar Rp 3.000 per liternya. Lebih mahal harga minyak goreng kemasan merek terkenal." ujar Reka, Minggu (8/5/2022).

Untuk minyak goreng curah, lanjut Reka, jaranga dijual pedagang di pasar itu karena terkadang kualitasnya kurang bagus sehingga kurang dimintai konsumem.

Yanto, pedagang minyak curah lainnya di pasar tersebut mengatakan, saat ini harga minyak goreng curah dijual Rp 17.200 per liter. Menurut Yanto, harga minyak goreng curah masih mahal karena harga dari distributornya masih mahal.

Yanto mengungkapkan, untuk minyak goreng curah pembelinya biasanya penjual makanan atau rumah makan, kalau untuk rumah tangga jarang ada yang ada yang membeli.

