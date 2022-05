Harga Ayam Potong di Lampung Naik Rp 65.000 Per Ekor

Lampung Selatan, Beritasatu.com - Harga jual ayam potong di Lampung kembali mengalami kenaikan yang cukup tajam pasca-Lebaran.

Pantauan Beritasatu.com di pasar tradisional Karang Anyar, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, harga ayam potong atau ayam broiler ukuran besar dijual para pedagang sebesar Rp 65.000 per ekor, ukuran sedang Rp 50.000 per ekor, dan untuk ukuran kecil Rp 40.000 per ekor.

Sebelum Lebaran, harga ayam potong ukuran besar Rp 60.000 per ekor, ukuran sedang 50.000 per ekor, dan ukuran kecil Rp 40.000 per ekor.

BACA JUGA Harga Telur dan Ayam Potong Naik di Kota Tangerang

Sementara untuk harga ayam kampung ukuran besar para pedang menjualnya dengan seharga Rp 75.000 per ekor.

Arif (40), salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Karang Anyar mengatakan, kenaikan harga ayam potong tersebut terjadi saat memasuki dua hari Lebaran atau Selasa (3/5/2022).

"Sebelum Lebaran harga juga sudah melonjak tinggi, dan dua hari kemarin naik lagi," ujar Arif, Minggu.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com