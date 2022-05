Kebinekaan Jadikan Indonesia Miniatur Peradaban Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia adalah miniatur peradaban dunia karena kebinekaannya. Jika kita dengan sadar menghargai kebinekaan dan keberagamaan justru itu adalah kekuatan kita sebagai bangsa karena bisa saling melengkapi dan bekerja sama satu sama lain.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas saat memberikan sambutan tertulis yang dibacakan Plt Dirjen Bimas Katolik AM Adiyarto Sumardjono pada acara ramah tamah "Perayaan Paskah Bersama Diaspora Katolik Indonesia Sedunia: Indonesia to The Continents" yang digelar secara hybrid, di Ballroom Hotel Santika Premiere, Hayam Wuruk, Jakarta, Sabtu (7/5/2022).

“Karenanya Keluarga Katolik Diaspora dan misionaris Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia apapun profesinya sudah pasti diharapkan terus menggaungkan tentang kebinekaan Indonesia sebagai keutamaan untuk menghargai sesama manusia,” tambahnya.

Perayaan Paskah Bersama ini diawali dengan misa langsung dari Kedubes RI di Vatikan, Roma, Italia, yang dipimpin oleh Rm Leonardus Mali (Roma) dan Rm Markus Solo Kewuta SVD (Vatikan), dengan Khotbah Rm Agustinus Purnomo MSF langsung dari Norwegia.

