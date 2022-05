KPK Akan Pelajari Putusan PT Jakarta Terkait RJ Lino

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dalam putusannya menguatkan vonis empat tahun penjara terhadap eks Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino. Terkait itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima pemberitahuan resmi soal isi putusan untuk perkara tersebut.

Meski demikian, KPK menegaskan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut setelah menerima pemberitahuan resmi dari PT Jakarta untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Akan kami pelajari lebih lanjut pertimbangan majelis hakim. Selanjutnya kami tentukan langkah hukum berikutnya," ungkap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin (9/5/2022).

"Kami berharap Pengadilan Tinggi Jakarta dapat segera mengirimkan putusan tersebut," tambahnya.

Diketahui, PT Jakarta menguatkan vonis empat tahun penjara RJ Lino terkait kasus korupsi di PT Pelindo II. Putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua Binsar Pamopo Pakpahan dengam anggota majelis hakim terdiri dari Mohammad Lutfi, Gunawan Gumso, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, serta Hotma Maya Marbun saat sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 April 2022.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat," bunyi putusan tersebut yang diterima di Jakarta, Senin (9/5/2022).

Majelis hakim PT Jakarta menilai putusan PN Jakarta Pusat terhadap RJ Lino telah tepat dan benar serta memiliki cukup alasan menurut hukum. Sama halnya pula dalam menjatuhkan vonis terhadap RJ Lino.

Disebutkan, atas ulahnya RJ Lino divonis penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta yang jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan enam bulan. Putusan tersebut menurut majelis hakim PT Jakarta telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan.

"Sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," ungkap putusan tersebut.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor terhadap RJ Lino. Banding ini diajukan untuk mengejar asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara atau yang ditimbulkan dari perkara tersebut.

"Betul memang jaksa KPK sudah menyatakan banding terkait dengan perkara RJ Lino ini melalui kepaniteraan PN Tipikor," kata Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan terhadap RJ Lino.

Dua hakim anggota menyatakan, RJ Lino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemeliharaan tiga QCC untuk PT Pelindo II. Atas pengadaan dan pemeliharaan tiga QCC itu, hakim Teguh Santoso menyatakan terdapat kerugian keuangan negara senilai US$ 1,9 juta. Namun, dalam putusannya, hakim tak menyebut pihak yang dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.

Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan KPK mengajukan banding.

"Salah satu pertimbangannya adalah terkait tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan HDHM (Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd) sejumlah US$ 1,9 juta akibat perbuatan terdakwa sehingga kami berpendapat belum tercapainya secara optimal asset recovery dari tindak pidana korupsi yang dimaksud," kata Ali.

