Perosotan Kenpark Ambrol, Perusahaan Kanada Bakal Dikonfirmasi

Surabaya, Beritasatu.com - Pihak Whitewater dari Kanada bakal dikonfirmasi terkait insiden ambrolnya perosotan air Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya, Sabtu (7/5/2022), yang menyebabkan 17 korban cedera.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, seperti dikutip Antara, tim dari Whitewater adalah pihak yang merekonstruksi wahana air atau waterpark di Kenpark.

"Sekarang sedang dikonfirmasi pada tim yang merekonstruksi waterpark di sini dari Whitewater Kanada," kata Gubernur Khofifah usai meninjau lokasi, Minggu (8/5/2022), bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Seperti dikutip dari situs Whitewater, perusahaan pengembang wahana air ini berdiri sejak 1980 dengan tujuan menciptakan tempat di mana keluarga bersatu dan membuat kenangan abadi yang menyenangkan.

Mereka mengklaim berdedikasi untuk membuat produk yang dapat diandalkan oleh operator.

“Karena kami memahami pentingnya keandalan dan efisiensi pada intinya. Sebagai pemimpin pasar, kami menempatkan kesuksesan kami pada sikap kami, selama bertahun-tahun kami tidak pernah lupa mengapa kami ada di sini –untuk membantu tempat wisata memecahkan masalah, menciptakan pengalaman yang mendalam, dan menyenangkan para tamu di seluruh dunia,” demikian mengutip dari situs Whitewater.

Whitewater menyebut keamanan adalah hal yang tidak dapat ditawar.

Setiap desain dievaluasi menggunakan simulasi yang dikalibrasi dengan cermat, diikuti dengan pengujian dan penyesuaian untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang optimal dan keamanan yang terjamin.

Perusahaan tersebut mendukung standardisasi pedoman internasional yang mengatur pengembangan atraksi di seluruh dunia melalui keterlibatannya dengan organisasi seperti American Society for Testing and Materials (ASTM) International dan The International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA).

Bahkan disebutkan terkait dengan keamanan, “ini bukan hanya tugas kepedulian, keselamatan ada dalam DNA kami karena kami benar-benar peduli, untuk karyawan kami dan setiap tamu.”

Sumber: ANTARA