Harga Bahan Pokok di Bandar Lampung Bergerak Turun

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Harga kebutuhan bahan pokok di Bandar Lampung, secara perlahan terus bergerak turun. Penurunan harga terjadi pada komoditas daging, cabai, dan bawang.

Penurunan harga bahan pokok ini disebabkan karena permintaan konsumen sudah jauh berkurang dibandingkan periode Ramadan dan Lebaran lalu.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Provinsi Lampung periode 1 - 13 Mei 2022, terpantau beberapa komoditas dan harga bahan pokok mengalami penurunan harga.

Ayam potong ras turun dari Rp 38.240 per kilogram menjadi Rp 37.750 per kilohram. Daging sapi dari Rp 138.450 per kilogram menjadi Rp 135.950. Telur ayam dari Rp 26.400 per kilogram menjadi Rp 26.150 per kilogram.

Kemudian, bawang merah dari Rp 37.650 per kilogram menjadi Rp 36.000 per kilogram, bawang putih dari Rp 29.750 per kilogram menjadi Rp 29.250 per kilogram. cabai merah besar dari Rp 48.650 per kilogram menjadi Rp 44.000 per kilogram.

Cabai merah keriting dari Rp 33.500 per kilogram menjadi Rp 32.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp 45.000 per kilogram menjadi Rp 41.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp 35..250 per kilogram menjadi Rp 34.400 perkilogram.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono menyampaikan inflasi pada April 2022 didorong oleh peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti minyak goreng, bensin, angkutan udara, mobil, dan telur ayam ras.

Meski demikian, inflasi yang lebih dalam pada periode April 2022 tertahan oleh tekanan inflasi yang terjadi pada sebagian komoditas diantaranya beras, cabai rawit, tahu mentah, cabai merah, dan tomat.

"Penurunan harga pada komoditas beras, cabai rawit, dan cabai merah didorong oleh meningkatnya pasokan seiring dengan masuknya masa panen," kata Budiyono, Sabtu (14/5/2022).

