KNPI Luncurkan Gerakan Membangun Investor of Change Pemuda Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meluncurkan program nasional Gerakan Membangun Investor of Change Pemuda Indonesia di Gedung Pemuda/KNPI, Kuningan, Jakarta, Minggu (15/5/2022).

"Secara umum kelima program nasional ini diberi nama Gerakan Membangun Investor of Change Pemuda Indonesia," ujar Ketua Umum DPP KNPI, Ilyas Indra, saat memaparkan program kerja yang akan dilakukan selama 3 tahun ke depan di hadapan puluhan pengurus KNPI.

Ilyas menjabarkan, gerakan tersebut adalah membangun sumber daya manusia unggul dengan gerakan wajib sarjana pemuda Indonesia, kuliah kebangsaan pemuda Indonesia, membangun kemandirian gerakan pemuda dengan wirausaha, dan membangun jaringan internasional.

BACA JUGA KNPI Dorong Mahasiswa dan Pemuda Aktif Berpolitik

"Pemuda harus menjadi pemilik perubahan. Untuk itu kita harus mampu mengaplikasikan gerakan investor of change. Nanti investor of change akan menggerakkan individual of change. Baru setelah itu pemuda bisa melakukan nation of change," jelas Ilyas.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Ilyas, yang harus dilakukan KNPI pertama kali adalah membangun sumber daya unggul.

KNPI, kata Ilyas, saat ini bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta agar pemuda mendapatkan beasiswa pendidikan.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com