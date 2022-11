Sisi Lain G-20, Kecantikan Istri Presiden Korsel hingga Joe Biden Tersandung

Jakarta, Beritasatu.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 telah usai. Indonesia sebagai tuan rumah sukses menggelar acara dan menjamu para pemimpin dunia. Berikut ini sejumlah cerita menarik, sisi lain KTT G-20 yang menjadi perhatian publik dan terpantau dari percakapan di media sosial.

1. Macron Jalan-jalan Malam

Presiden Prancis Emmanuel Macron berhasil mencuri perhatian ketika ia berjalan kaki pada malam seusai welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK) atau hari pertama KTT G-20, Selasa (15/11/2022).

Jalan santai mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung mengingatkan publik pada kesahajaan Presiden Jokowi yang suka blusukan dan tak mengambil jarak dengan masyarakat.

Macron: mister Jokowi saya pengen merasakan blusukan, apa sih kenikmatannya??



Jokowi: blusukan membuat anda mengetahui langsung permasalahan rakyat, menyerap energi rakyat dan pastinya lebih sehat..



Macron: Ok, saya coba..



Jokowi: Selamat menikmati Mas Macron.. pic.twitter.com/esJA5gfLSo — #NalaR ®️ ☕ (@Paltiwest) November 16, 2022

Agenda jalan kaki di kawasan Jalan Raya Uluwatu ini tentu sudah dirancang sebelumnya. Macron tampak dikawal para ajudannya. Sejumlah aparat dari Polri dan TNI juga ikut mengawal termasuk Kapolda Bali Irjen Pol I Putu Jayan Danu.

Tak ayal, warga di sepanjang jalan dari GWK Cultural Park hingga Politeknik Negeri Bali menyambut Macron dan meminta foto bersama. Macron melayani dengan senyum dan tampak tak canggung saat menggendong bayi yang sebelumnya ada di pelukan sang ibu di jalan tersebut.

"Bali ramah Bali aman Bali nyaman Bali adalah miniatur Indonesia dimana mampu memberi kenyamanan dan keamanan sampai2 seorang Presiden Prancis santuy blusukan dijalanan. Terimakasih @EmmanuelMacron sdh membuktikan pada Dunia akan Tentram nya Indonesia", cuit akun @siticeriasel***.



2. PM Kanada dan Inggris Nongkrong di Kafe

Selain oleh Macron, suasana KTT G-20 yang terkesan sangat serius dan formal menjadi cair oleh agenda pertemuan antara Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak dan PM Kanada, Justin Trudeau.

Mereka berdua, dengan pengawal masing-masing, bertemu di Art Cafe Bumbu Bali di Jalan Siligita, Benoa. Baik Rishi Sunak maupun Trudeau mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung.

I’ve watched Canadian Justin Trudeau order a beer and British PM Rishi Sunak order a mango spritz pic.twitter.com/RSbyli9RyS — Kitty Donaldson (@kitty_donaldson) November 14, 2022

“Menikmati duduk bersama Perdana Menteri @justinpjtudeau tadi. Pada G20 saya akan bekerja sama dengan para pemimpin dunia dalam rencana kami untuk menghentikan Rusia di jalurnya dan memulihkan stabilitas keuangan global,” tulis Sunak di akun @rishisunakmp.

Pertemuan ini bukan agenda mendadak. Protokoler kedua pemimpin negara itu dipastikan sudah merancang pertemuan sebelumnya.

Pemilik kafe, Fabian von Holzen, mengaku sudah duhubungi Kedubes Inggris seminggu sebelumnya. Namun kedatangan Sunak dan Trudeau menjadi kejutan sebab ia hanya diberi tahu akan kehadiran tamu VIP, tanpa menyebut bahwa sosok yang dimaksud ternyata perdana menteri.

Video yang beredar baik di TikTok maupun Twitter membuat warganet bertanya-tanya apa menu yang dipesan kedua pemimpin negara tersebut. Sunak memesan mango spritz sedangkan Trudeau memesan bir Bintang.



3. Kecantikan Istri Presiden Korsel

Publik di Tanah Air tak banyak yang tahu siapa Kim Kun-hee, bahkan penggemar drama Korea atau drakor dan K-Pop sekalipun.

Namun Kim Kun-hee berhasil menarik perhatian ketika hadir di KTT G-20. Ia adalah isteri Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, alias Ibu Negara Negeri Ginseng.

Semangat Ibu Iriana 💪



Ibu negara Korea glowing amattt pic.twitter.com/16uFY0Vo19 — Jelajah Negeri 🇮🇩 (@bentangnegeri) November 14, 2022

Kim Kun-hee ramai dibicarakan warganet di media sosial karena paras dan penampilannya. Pada pertemuan G-20, para pendamping atau ibu negara memiliki acara tersendiri saat para suami atau istri mereka membahas komunike bersama maupun urusan bilateral antarnegara.

Pada acara itu, Kim Kun-hee cukup menonjol. Setidaknya di mata netizen sehingga potongan video maupun foto-fotonya bersama Ibu Iriana Joko Widodo mendapat banyak apresiasi.

Komentar netizen rata-rata memuji kecantikan perempuan berwajah oriental di usianya yang menapaki 50. Di situs pencarian Google, muncul suggesting kata kunci “istri presiden korsel umur”. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan bintang drakor.

Kim Kun-hee kelahiran Yangpyeong-gun, Korea, 2 September 1972, adalah seorang pebisnis sebelum menikah dengan Yoon Suk-yeol. Ia adalah presiden dan direktur utama sebuah perusahaan pameran seni, Covana Contents.

Sarjana jurusan seni Universitas Kyonggi ini menikah dengan Yoon Suk-yeol -yang kini berusia 61 tahun- pada 2012. Soal penampilan Kim Kun-hee ternyata bukan hal baru. Di Korsel pun kemenonjolannya dalam acara kenegaraan menjadi sorotan. Ia memang berbeda dari ibu negara sebelum-sebelumnya.



4. Joe Biden Tersandung

Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak pelak menjadi perhatian utama pertemuan G-20. Ia bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merupakan “maskot acara” yang ditunggu-tunggu. Sayang dua nama terakhir tidak hadir.

Seems like a missed opportunity for @FallGuysGame to not make a Joe Biden Fall Guy after the stair incident pic.twitter.com/wpwPp8QxrD — Lkernnyy (@lkernnyy) April 8, 2021

Joe Biden yang pada 20 Novembe nanti genap berusia 80 tampak rapuh. Ini karena dalam berbagai pemberitaan sebelumnya presiden ke-46 AS ini beberapa kali mengalami “kecelakaan” berkaitan dengan usianya. Maklum, ia adalah presiden tertua sepanjang sejarah AS.

“Sesekali saya membuat kesalahan. Seperti, well, dalam sebuah pidato,” ujarnya Biden Mei 2022 lalu.

Selain kecelakaan dalam hal ucapan atau pidato resmi, Biden juga beberapa kali mengalami kecelakaan kecil. Joe Biden jatuh dari sepeda di dekat rumahnya di pantai Delaware, pertengahan Juni lalu. Diapit oleh agen-agen Secret Service, Joe Biden berusaha berhenti untuk berbicara kepada orang banyak yang mengucapkan "Selamat Hari Ayah", namun ia terjungkal.

Kecelakaan sebelumnya yang viral adalah ketika tersandung tiga kali dalam satu kesempatan menaiki tangga pesawat Air Force One pada Maret 2021 di Joint Base Andrews. Setelah pulih, Biden tampak mengambil waktu sejenak untuk membersihkan lututnya sebelum akhirnya berhasil mencapai puncak tangga. Ia kemudian memberi hormat sebelum masuk ke kabin untuk lepas landas ke Georgia. Tersandung di tangga pesawat terulang pada awal Juni 2022.

Biden stumbled and almost fell while visiting Mangrove forests on the sidelines of #G20Summit this morning



Great save by President Joko Widodo! pic.twitter.com/XDlT7XbMWi — JATOSINT (@Jatosint) November 16, 2022

Pada 6 November 2022 atau menjelang KTT G-20 di Bali, Presiden Joe Biden hampir jatuh saat berbicara di atas panggung. Ketika itu ia menyampaikan pidato dalam rapat umum memberikan dukungan kepada Gubernur New York Kathy Hochul.

Sedangkan di ajang G-20, Biden tersandung saat menaiki tangga di plasa Taman Hutan Raya, Bali. Pada hari kedua KTT, di lokasi itu para pemimpin negara bersama menanam mangrove. Joe Biden terlihat tersandung di tangga terakhir. Sempat terhuyung namun dengan aman dipegang oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Indiatvnews membuat judul “US President Joe Biden stumbles at stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him in Bali”.

Masih soal Joe Biden, setelah insiden tersandung di area penanaman mangrove ia memberikan komentar kagum pada (bisep) lengan seorang kameraman. Ketika diberitahu bahwa kameraman tersebut dari Rusia, negara yang tengah menjadi sorotan karena menyerang Ukraina, Biden menyatakan tak peduli.

No le bastaba con estar loco, hablar con el hombre invisible y ser un pedófilo, sino que ahora también esto.



"Joe Biden encantado elogia los brazos musculosos de un camarógrafo ruso del G20".



Creo que ahora sí lo perdimos.👌 pic.twitter.com/eUD6k4Nsf0 — Efecto Cocuy de Penca®🔼 (@ElRatonJodedor) November 17, 2022

Perhatian netizen pada Biden juga terlihat dari bagaimana ia memberi hormat sebelum menyalami Presiden Jokowi. Momen ini terjadai pada hari pertama. Pada cuplikan video detik-detik menjelang bersalaman itu, ada momentum di mana Biden diarahkan oleh seseorang yang tidak tampak dalam kamera untuk mengambil jalur berjalan yang benar.

Selain itu, muncul pula video parodi pertemuan antara Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Jabat tangan normal kedua pemimpin negara adidaya itu diparodikan seolah gaya anak muda.

Pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping di KTT G20 Indonesia 😄



(Video credit to The Tonight Show) pic.twitter.com/CijoJpUKpm — BajulCoin (@BajulCoin) November 17, 2022



5. Ibu Iriana Terpeleset

Ibu Iriana Joko Widodo terpeleset saat turun dari tangga pesawat ketika tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali, Senin (14/11/2022).

Detik detik Ibu Iriana Joko Widodo "Terpeleset" saat turun dari Pesawat Kepresidenan,



Mudah mudahan Ibu Iriana Tetap dalam keadaan sehat dan baik baik saja, Aamiin yaa Robaal alamain, pic.twitter.com/m12M4z0Nwz — 🕌*Doraemon*🕌 (@Dorraemon_) November 14, 2022

Momen Iriana terpeleset ketika sudah setengah menueurni tangga pesawat. Jokowi tampak menolak ketika seorang anggota Paspampres dari bawah hendak membantu. Ibu Iriana akhirnya dibantu oleh ajudan perempuan dan seorang laki-laki dari arah pesawat.

Istana memastikan kondisi Ibu Negara baik-baik saja. Dan memang pada kesempatan berikutnya Iriana Joko Widodo menyambut istri pada pemimpin negara peserta KTT G-20.

Rata-rata netizen mendoakan agar tidak terjadi apa-apa pada Ibu Negara. Namun ada pula yang menyalahkan Presiden Jokowi.



6. Menteri PUPR Jadi Fotografer Dadakan

“Pak Bas” sempat trending di Twitter pada hari kedua perhelatan KTT G-20. Yang dimaksud “Pak Bas” adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Hari itu, Pak Bas menjadi perhatian netizen setelah ketahuan menjadi fotografer dadakan.

Penampilannya nyaris tersamar karena Pak Bas juga mengenakan baju putih seperti para peserta lainnya pada acara para pemimpin G-20 menanam mangrove di hutan Tahura, Nusa Dua, Bali. Bedanya, Pak Bas terlihat lebih gembul ketimbang yang lain. Selain itu, ada ciri menonjol, yakni topi PUPR yang dipakai dengan arah terbalik.

Menurut Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja, tugas Kementerian PUPR di KTT G-20 sudah tidak ada sehingga Basuki memilih menyalurkan hobinya.

Komentar netizen rata-rata kagum terhadap menteri yang punya banyak keterampilan ini. Basuki Hadimuljono selama ini dikenal sebagai drumer Elek Yo Band, grup musik yang para personelnya adalah para menteri.

"Benar-benar menteri pekerjaan umum, apapun yang bisa dikerjain pasti dikerjain. Yang penting urusan infrastruktur BERES semua," cuit akun @Midu***.

"Di negara manapun di dunia ini...Ga akan ada yang namanya "Multi-Tasking Minister". TOP pak Bas mah," cuit akun @Santorinis***.

Ada juga komentar satire yang ditujukan kepada pejabat nakal. Akun @YourHappines2 mencuit "Duh pak bas, udah tua lho pak.. Bukannya sibuk korupsi atau ngabisin anggaran tp hasilnya ga jelas atau nelfon kolega biar anak dan saudaranya bisa dapet jabatan strategis di instansi pemerintah kok malah kaya gt sih pak.. Bapak ga mencerminkan pejabat indonesia banget deh."

