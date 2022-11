Inovasi Bidang Kesehatan, 3 Peneliti Raih Penghargaan tentang Sel

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga peneliti dari jurusan S-2 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) meraih penghargaan dr. Radjak FKUI Award dalam inovasi kesehatan di Indonesia. Ketiga peneliti tersebut melakukan riset tentang sel.

dr. Radjak FKUI Award merupakan penghargaan dari hasil kolaborasi Radja Group dan FKUI yang diberikan kepada pemegang kompetisi penelitian di bidang kesehatan. Penghargaan ini diberikan secara periodik dua tahun sekali dan pemenang pertama akan mendapatkan dukungan dana senilai Rp 150 juta, kedua Rp 100 juta, dan ketiga Rp 75 juta.

Kali ini, kompetisinya bertepatan dengan acara the 7th Annual International Conference and Exhibition on Indonesian Medical Education and Research Institute (7th ICE ON IMERI 2022) yang berlangsung pada 5-13 November 2022.

Pemenang pertama dalam kompetisi ini diraih oleh Silviatun Nihayah dengan judul penelitian “Evaluasi Knockout Gen Survivin Menggunakan Teknologi CRISPR/Cas9 untuk Meningkatkan Apoptosis dan Menghambat Proliferasi Sel TNBC-BT549”.

Pemenang kedua diraih oleh dokter Steven dengan judul penelitian “Pengaruh Imunomodulasi Sel Punca Mesenkim asal Tali Pusat Manusia pada Model Tikus Psoriasis Vulgaris Hasil Induksi Krim Imiquimod”. Sementara, pemenang ketiga adalah Deby dengan judul penelitian “Studi Invitro Pemberian Eksosom pada Kultur Sel NK (iNK) Subyek Karsinoma Hepatoselular”.

Ketua Dewan Juri dalam dr. Radjak FK UI Award dr. Ahmad ...

