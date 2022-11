Di Balik Deklarasi G-20, Sempat Diwarnai Ketegangan Rudal Nyasar

Badung, Beritasatu.com - Pidato pembukaan KTT G-20 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tergolong singkat, tapi menyentuh. Setiap tamu merasakan kehangatan dan langsung menangkap pesan utama tuan rumah.

Jokowi mengimbau para pemimpin di G-20 menjadi katalis pemulihan ekonomi dunia dan menyelamatkan dunia dari ancaman resesi. Setiap anggota G-20 harus memiliki tanggung jawab, tidak hanya terhadap warga negara sendiri, melainkan juga tanggung jawab terhadap dunia.

“Jika perang tidak berakhir, sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi mendatang,” ujar Jokowi pada welcome speech.

Presiden AS Joe Biden memuji Jokowi sebagai tuan rumah yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. “You've done a tremendous job by the way. Really. You've done a great job,” kata pemimpin negeri adidaya itu sambil menoleh ke arah Jokowi.

Pembahasan G-20 Bali Leader's Declaration tergolong alot hingga tahap akhir, 10-14 November 2022. Di tataran para menteri, deklarasi ini sudah selesai sehari sebelum KTT G-20, Selasa (15/11/2022). Tetapi, untuk menjadi sebuah keputusan dibutuhkan persetujuan semua pemimpin anggota G-20, yakni 19 pemimpin negara dan ketua Uni Eropa.

G-20 Bali Leader's Declaration akhirnya bisa disepakati bersama pada hari Rabu (16/11/2022) meski pada pagi harinya sempat terjadi kekhawatiran.

Sumber: BeritaSatu.com