Sebelum Tenggelam, Tuvalu Bakal Bikin Versi Digital Negaranya

Tuvalu, Beritasatu.com – Pemerintah Tuvalu menyatakan, mereka berencana membuat versi digital negara itu untuk mereplikasi pulau dan bentuk desainnya serta melestarikan sejarah dan budayanya, sebelum pulau kecil di Pasifik itu tenggelam saat permukaan air laut naik.

Menteri Luar Negeri Tuvalu Simon Kofe mengatakan pada KTT iklim COP27 awal minggu ini bahwa sudah waktunya untuk melihat solusi alternatif untuk kelangsungan hidup negaranya dan ini termasuk Tuvalu menjadi negara digital pertama di metaverse, dunia online yang menggunakan augmented reality dan virtual reality (VR) untuk membantu pengguna berinteraksi.

Kofe, yang menarik perhatian global pada COP26 tahun lalu ketika dia berpidato di konferensi sambil berdiri setinggi lutut di laut, mengatakan kepada Reuters bahwa video pidatonya telah menjadi viral, menambahkan bahwa pemirsa memiliki perasaan campur aduk.

"Anda terkejut tetapi kemudian juga bersemangat dengan teknologi baru yang sedang kami jelajahi ini," kata Kofe.

Tuvalu akan menjadi negara pertama yang mereplikasi dirinya sendiri di metaverse mengikuti kota Seoul dan negara kepulauan Barbados yang tahun lalu mengatakan mereka akan memasuki metaverse untuk masing-masing menyediakan layanan administrasi dan konsuler.

Kelompok sembilan pulau berpenghuni 12.000 orang di antara Australia dan Hawaii, Tuvalu telah lama menjadi wilayah terdampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut.

Hingga 40 persen dari distrik ibu kota berada di bawah air saat air pasang, dan seluruh negara diperkirakan akan berada di bawah air pada akhir abad ini.

Kofe mengatakan dia berharap pembentukan negara digital akan memungkinkan Tuvalu untuk terus berfungsi sebagai sebuah negara bahkan jika itu benar-benar terendam.

"Seperti yang diharapkan dari negara yang berada di garis depan iklim kita perlu berpikir out of the box, kita perlu memelopori beberapa inisiatif ini," tambahnya.

Hal ini penting karena pemerintah memulai upaya untuk memastikan bahwa Tuvalu terus diakui secara internasional sebagai sebuah negara dan batas lautnya, serta sumber daya di dalam perairan tersebut, dipertahankan bahkan jika pulau-pulau tersebut terendam.

Kofe mengatakan bahwa tujuh pemerintah telah setuju untuk pengakuan terus-menerus, tetapi ada tantangan jika Tuvalu tenggelam karena merupakan wilayah hukum internasional yang baru.

