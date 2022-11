Kans Prabowo, Gerindra: 2 Kali Runner Up, Dikit Lagi Champion

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024 mendatang. Hal itu tak lepas dari pengalaman politik yang telah dimiliki oleh Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

Rasa optimisme itu diungkapkan Habiburokhman dalam agenda rilis survei nasional dari Voxpol Center Research and Consulting bertajuk Peta Elektoral & Simulasi Kandidat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Rilis survei disampaikan di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Jumat (18/11/2022).

“Kami tentu optimistis sekali Pak Prabowo sudah sukses dua kali menjadi runner up pemilu, bukan kalah ya, Pak Prabowo teapi berhasil menjadi runner up. Tinggal dikit lagi the real champion,” ujar Habiburokhman.

BACA JUGA

Prabowo Pertimbangkan Riza Patria Jadi Cagub di Pilkada DKI 2024

Dia menerangkan, merujuk pada survei-survei yang telah dilakukan, elektabilitas Prabowo selalu berada di tingkat tiga besar bersama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Padahal, dia mengaku baik Gerindra maupun Prabowo sampai saat ini belum bekerja dalam hal menghadapi Pilpres 2024 nanti.

Baca selanjutnya

Habiburokhman mengeklaim, Prabowo tidak melakukan gimmick­ terkait pencalonan sebagai presiden. Prabowo ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com