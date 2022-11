Infeksi Bakteri Jadi Penyebab Utama Kematian Kedua di Dunia

Paris, Beritasatu.com - Infeksi bakteri menjadi penyebab utama kematian kedua di seluruh dunia, dengan satu dari delapan kematian pada tahun 2019, perkiraan global pertama dari kematian mereka terungkap pada hari Selasa (22/11/2022).

Studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Lancet, mengamati kematian akibat 33 bakteri patogen umum dan 11 jenis infeksi di 204 negara dan wilayah.

Patogen dikaitkan dengan 7,7 juta kematian, sekitar 13,6 persen dari total global pada 2019, 1 tahun sebelum pandemi Covid-19 merebak.

Hal itu menjadikannya penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung, yang mencakup serangan jantung, kata studi tersebut.

Hanya lima dari 33 bakteri yang bertanggung jawab atas setengah dari kematian tersebut, yakni Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae dan Pseudomonas aeruginosa.

S aureus adalah bakteri yang umum terdapat pada kulit dan lubang hidung manusia namun bertanggung jawab dibalik berbagai penyakit, sedangkan E coli umumnya menyebabkan keracunan makanan.

Studi ini dilakukan di bawah kerangka Global Burden of Disease, sebuah program penelitian besar yang didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation yang melibatkan ribuan peneliti di seluruh dunia.

"Data baru ini untuk pertama kalinya mengungkapkan sepenuhnya tantangan kesehatan masyarakat global yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri," kata rekan penulis studi Christopher Murray, direktur Institute for Health Metrics and Evaluation yang berbasis di AS.

"Sangat penting untuk menempatkan hasil ini pada radar inisiatif kesehatan global sehingga penyelaman lebih dalam ke patogen mematikan ini dapat dilakukan dan investasi yang tepat dilakukan untuk memangkas jumlah kematian dan infeksi."

Penelitian menunjukkan perbedaan mencolok antara daerah miskin dan kaya.

Di Afrika Sub-Sahara, ada 230 kematian per 100.000 penduduk akibat infeksi ...

Sumber: AFP