Airlangga Ingatkan Ada Batas Waktu bagi Parpol untuk Bergabung ke KIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih membuka peluang bagi partai politik (parpol) lainnya untuk bergabung. Hanya saja, dia mengingatkan ada batas waktu bagi parpol untuk bergabung dalam koalisi bentukan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Kita masih terbuka partai lain masuk, tetapi ada waktunya. Sebentar lagi kapal akan berangkat. Jadi kalau yang tidak naik, sebentar lagi kita to be continued, next session, tidak bisa di sesi ini,” ungkap Airlangga saat hadir sebagai bintang tamu dalam acara Obrolan Malam Fristian di BTV, Rabu (23/11/2022).

Airlangga belum menjelaskan lebih lanjut soal calon presiden (capres) yang hendak diusung KIB untuk Pilpres 2024 mendatang. Dia berdalih KIB masih ingin memperluas basis partai, sehingga belum mengambil keputusan soal capres.

“Karena kita mau memperluas basis partai. Jadi kalau basis partai kita perluas kan leave no one behind. Kalau kita sudah putuskan yang lain hanya sebagai pengikut,” tutur Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga menyampaikan, ada pertimbangan tersendiri dalam memutuskan untuk membentuk KIB bersama PAN dan PPP. KIB dibentuk karena ingin membangun kesamaan visi, misi, ide, dan gagasan yang sama sejak dini.

Terkait koalisi, Airlangga menilai, sebagai sebuah kewajiban yang mesti dilakukan parpol. Dia meyakini, koalisi perlu dibangun demi mewujudkan pemerintahan yang stabil setelah pelaksanaan pemilu.

