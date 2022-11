Update Gempa Cianjur: 272 Korban Meninggal, 39 Orang Hilang

Cianjur, Beritasatu.com - Memasuki hari ketiga pascagempa Cianjur yang terjadi pada 21 November 2022, tim gabungan terus melakukan penyelamatan dan pencarian korban terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, hingga Kamis (24/11/2022) petang, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur mencapai 272 orang. Sementara itu, masih ada sekitar 39 orang yang dinyatakan hilang.

“Korban hilang kalau kemarin ada 40 orang, hari ini ditemukan satu orang, sekarang (yang hilang) ada 39 orang. Dari 39 orang ini, kami dapat informasi baru, 32 orang adalah warga Cijedil, dan ada tujuh warga yang melintas di situ. Ini semua sudah teridentifikasi nama dan keluarganya,” kata Suharyanto dalam konferensi pers dari Cianjur yang juga disiarkan secara daring, Kamis (24/11/2022).

Suharyanto mengungkapkan, pencarian korban yang hilang tersebut saat ini masih terkendala cuaca hujan dan juga longsor di sejumlah titik yang menimbun rumah warga.

“Mudah-mudahan ini secara lambat laun bisa kita temukan,” imbuhnya.

Dari 272 korban gempa Cianjur yang dinyatakan meninggal dunia, sebanyak 165 orang di antaranya sudah teridentifikasi by name by address. Sementara yang belum berhasil teridentifikasi sebanyak 107 jenazah. Selain itu ada 2.046 orang yang mengalami luka-luka dan 62.545 orang yang mengungsi.

BNPB juga mencatat, terdapat sebanyak 56.311 rumah yang rusak. Jumlah itu terdiri dari 22.267 rumah rusak berat, 11.836 rumah rusak sedang, dan 22.208 rumah rusak ringan.

“Untuk warga yang hilang ini, kami imbau khususnya pada masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang, dalam melaporkan ke posko agar jelas nama, tempat tinggal, ciri cirinya, umurnya, jenis kelamin dan sebagainya. Kenapa? Karena dari 272 jenazah yang ditemukan, ternyata masih ada 107 jenazah yang belum bisa diidentifikasi secara jelas,” kata Suharyanto.

Untuk masyarakat yang merasa anggota keluarganya sudah meninggal akibat gempa Cianjur, baik itu yang sudah dimakamkan sendiri atau dimakamkan oleh petugas, diharapkan untuk segera melengkapi surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan setempat.

“Ini mohon kepala desa membantu. Kenapa perlu surat pernyataan kematian? Ini menyangkut bantuan dan santunan atau asuransi jiwa. Ini salah satu syaratnya adalah surat kematian yang dikeluarkan fasilitas kesehatan setempat,” kata Suharyanto.

