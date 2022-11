Setelah Gempa, Cianjur Hadapi Ancaman Banjir Bandang dan Longsor

Cianjur, Beritasatu.com - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan, pascakejadian gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 November 2022, gempa susulan memang masih terjadi, namun semakin lemah. Cianjur saat ini justru menghadapi ancaman longsor dan banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi.

“Yang perlu diwaspadai, terutama potensi hujan yang semakin meningkat curah hujannya. Puncak musim hujan di bulan Desember 2022 bahkan bisa berlanjut hingga Januari 2023. Yang dikhawatirkan adalah longsor dan banjir bandang,” kata Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers dari Cianjur yang juga disiarkan secara daring, Kamis (24/11/2022).

Untuk itu, Dwikorita mengimbau kepada masyarakat untuk waspada. Dwikorita juga meminta masyarakat berhati-hati dalam mendirikan tenda untuk korban gempa Cianjur.

“Jadi yang berada di bantaran sungai, di lembah sungai, kemudian di dekat lereng gunung, mohon dalam mendirikan tenda jangan terlalu dekat dengan pinggir lembah. Semakin ke arah lapang, itu semakin aman. Dan juga jangan terlalu dekat dengan lereng karena masih mungkin terguyur hujan akhirnya longsor atau terkena getaran akhirnya runtuh,” kata Dwikorita.

Dari data yang dihimpun di lapangan, Dwikorita mengungkapkan banyaknya rumah warga yang rusak selain karena berada di atas episentrum gempa, juga karena kondisi konstruksi bangunan yang tidak tahan gempa.

“Kondisi tanah tidak begitu signifikan. Jadi poinnya adalah seandainya nanti akan dibangun kembali, insyaallah dengan kondisi tersebut masih bisa di lokasi yang sama karena kondisi tanahnya tidak begitu penting mengontrol kerusakan. Namun yang lebih penting mengontrol adalah jarak terhadap episenter dan juga konstruksi bangunannya,” kata Dwikorita.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia hingga Kamis (24/11/2022) petang mencapai 272 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah berhasil diidentifikasi by name by address sebanyak 165 orang. Sementara yang belum berhasil diidentifikasi ada sebanyak 107 jenazah. Selain itu ada 2.046 orang yang mengalami luka-luka, 62.545 orang yang mengungsi, dan 39 orang dinyatakan hilang.

BNPB juga mencatat ada sebanyak 56.311 rumah yang rusak, terdiri dari 22.267 rumah rusak berat, 11.836 rumah rusak sedang, dan 22.208 rumah rusak ringan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com