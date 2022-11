Viral, Video Banjir Bandang di Jeddah, Arab Saudi, 2 Tewas

Jeddah, Beritasatu.com - Video yang memperlihatkan banjir bandang menyapu puluhan mobil tersebar di media sosial dengan teks yang menunjuk sebagai banjir bandang di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.

Saudi Press Agency (SPA) menyebut sedikitnya dua orang tewas pada Kamis (24/11/2022) ketika hujan lebat melanda Arab Saudi bagian barat, termasuk kota pesisir Jeddah. Banjir membuat penerbangan tertunda dan memaksa sekolah tutup.

"Sejauh ini tercatat dua kematian dan kami meminta semua orang untuk tidak keluar kecuali jika diperlukan," kata pemerintah daerah Makkah di halaman Twitter-nya seperti dikutip AFP.

Seorang reporter Timur Tengah, Sebastian Usher, mengunggah video banjir bandang di Jeddah. "Saat mega proyek berlanjut untuk Visi 2030, video mengejutkan mobil tersapu banjir setelah hujan lebat di kota ke-2 Kerajaan #Jeddah - orang-orang bertanya kapan masalah abadi ini akan diselesaikan," cuit Usher.

#SaudiArabia : As mega projects continue for Vision 2030, shocking videos of cars swept away in floods after heavy rain in Kingdom’s 2nd city #Jeddah - people asking when this perennial issue will be sorted #جدة_الأن #أمطار_جدة pic.twitter.com/cnTvAADmWk