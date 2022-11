Prabowo Waspadai Kebangkitan Tiongkok sebagai Tantangan Global

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebut rise of China atau kebangkitan Tiongkok menjadi salah satu tantangan global yang saat ini dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) menjadi negara super power di dunia. Ketika dominasi Tiongkok muncul, AS tentunya akan merasa tersaingi. Sehingga ketegangan kedua negara besar ini bisa menjadi tantangan global yang harus diantisipasi.

“Dalam sejarah manusia, kalau ada rise dari satu kekuatan baru, ini biasanya dianggap mengancam kekuatan yang sudah mapan. Ketika muncul rise of China, tentunya the world super power merasa tersaingi, terancam, sampai AS sekarang menyatakan China is the competitor,” kata Prabowo dalam IdeaTalks yang menjadi rangkaian kegiatan Ideafest 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (25/11/2022).

Prabowo mengungkapkan, dari berbagai proyeksi lembaga internasional, GDP Tiongkok pada 2027/2028 akan menyalip AS, menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Di berbagai bidang, Tiongkok juga sudah menunjukkan kemajuan yang pesat.

BACA JUGA

Belum Sepakat, Cak Imin dan Prabowo Ngotot Jadi Capres

“Tiongkok memiliki jumlah lulusan S1 STEM (science, technology, engineering & mathematics) tertinggi di dunia sebanyak 4,6 juta sarjana per tahun. Tiongkok juga akan punya dua kali lebih banyak PhD STEM baru dari AS sebanyak 77.000 per tahun,” ungkap Prabowo.

Baca selanjutnya

Keunggulan lainnya, Tiongkok saat ini adalah negara nomor satu dalam supercomputer. ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com