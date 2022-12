Berita Gempa Garut dan Piala Dunia 2022 Terpopuler

Jakarta, Beritasatu.com - Berita mengenai gempa Garut yang sempat membuat warga panik dan babak 16 besar Piala Dunia 2022 menjadi terpopuler di Beritasatu.com dalam 24 jam terakhir.

Berikut adalah 5 berita terpopuler di Beritasatu.com:

1. Gempa 6,4 M Guncang Kabupaten Garut

Gempa berkekuatan 6,4 M mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (3/12/2022) pada pukul 16.49 WIB.

Seperti dikutip dari akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Twitter @InfoBMKG, episentrum gempa tersebut terdapat di 7,51 LS, 107,52 BT dengan jarak 52 kilometer Barat daya Garut dan kedalaman 118 km.

2. Ini Jadwal Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 di Qatar

Pergelaran Piala Dunia 2022 sudah menyelesaikan fase penyisihan grup. Sebanyak 16 tim yang lolos mulai bertanding Sabtu (3/12/2022) malam ini hingga Rabu (7/12/2022) dini hari. Pada babak 16 besar atau knock out ini tim yang kalah langsung tersingkir.

Berikut delapan laga yang mempertemukan ke-16 tim beserta grafis.

- Belanda vs Amerika, Sabtu (3/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Argentina vs Australia, Minggu (4/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Prancis vs Polandia, Minggu (4/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Inggris vs Senegal, Senin (5/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Jepang vs Kroasia, Senin (5/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Brasil vs Korsel, Selasa (6/12/2022) pukul 02.00 WIB

- Maroko vs Spanyol, Selasa (6/12/2022) pukul 22.00 WIB

- Portugal vs Swiss, Rabu (7/12/2022) pukul 02.00 WIB

3. Gempa Garut 6,4 M, Warga Cianjur Dibuat Panik Tak KeruanGempa ...

Sumber: BeritaSatu.com