Harga Telur Naik, Telur Pecah Diburu Pembeli di Medan

Medan, Beritasatu.com - Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, Sumatera Utara melambung tinggi. Harga telur ayam sebelumnya berkisar Rp 48.000 per papan kini menjadi Rp 54.000 per papan. Kenaikan harga ini membuat warga resah dan terpaksa membeli telur pecah yang harganya relatif murah.

Seperti di Pasar Tradisional Medan Deli, di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, harga telur ayam ras kini dibanderol dengan harga Rp 1.700 sampai dengan Rp 1.800 per butir atau berkisar Rp 54.000 per papan. Tiga pekan lalu sebelumnya harga telur di pasar tradisional ini masih kisaran Rp 1.600 per butirnya atau Rp 48.000 per papannya.

Menurut Anto, pedagang telur mengatakan, kenaikan harga telur ayam ras ini sudah terjadi sejak awal November 2022 hingga awal bulan Desember 2022. Harga pakan ayam ternak yang mahal dan pasokan telur yang terbatas diduga pemicu mahalnya harga telur. Anto juga mengaku naiknya harga telur yang melambung tinggi mengakibatkan omzet penjulannya turun hingga 50%.

"Karena harganya naik, daya beli masyarakat pun jadi berkurang, orang yang biasanya beli satu papan 30 butir kini jadi 10 butir, berkurang drastis dari hari-hari biasanya." Kata Anto, Sabtu (03/12/2022) sore.

