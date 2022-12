Ini Profil Erina Gudono, Calon Istri Kaesang Pangarep

Jakarta, Beritasatu.com - Erina Gudono belakangan jadi pembicaraan lantaran menjadi calon istri putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Dikutip dari berbagai sumber, Pemilik nama lengkap Erina Sofia Gudono itu lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada 11 Desember 1996. Erina mulai luas di publik berkat kontes Puteri Indonesia 2022 mewakili Provinsi Yogyakarta dan berhasil masuk 11 besar.

Anak keempat dari pasangan (alm) Prof Mohammad Gudono dan Sofiatun Gudono ini merupakan sarjana ekonomi yang lulus tahun 2018 dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dari jurusan Administrasi dan Manajemen Bisnis.

Usai lulus, Erina mendapatkan beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sehingga melanjutkan pendidikan S2 di Columbia University jurusan Administrasi Publik sejak 2021 lalu.

Tak hanya punya prestasi segudang, Erina Gudono ini juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk Harvard World Model United Nation dan berhasil menjadi juara 1 Business Project Competition di Tokyo, Jepang.

Erina juga pernah menjadi Juara 1 AIESEC Social Initiative Competition dan juara 1 National Business Plan Competition, dan meraih Most Social Spirited Scholar dari UGM FEB Award. Bahkan atas prestasi akademiknya, Erina tercatat memenangkan lebih dari 20 penghargaan di kompetisi bisnis.

Di bidang karier, Erina saat ini bekerja sebagai Finance Analyst di JP Morgan dan menjadi satu-satunya lulusan dari universitas dalam negeri di angkatannya. Erina diketahui juga pernah menjadi Associate Brand Strategist di Tokopedia sejak April 2019 hingga Oktober 2020 dan pindah ke Bank Indonesia sebagai Project at Payment System Policy Department dan Assistant Manager Apprenticeship mulai tahun 2020 hingga Juli 2021.

Di bidang sosial, Erina juga dikenal memiliki jiwa sosial tinggi terutama di bidang pendidikan. Kini dia masih tergabung dalam Komunitas Harapan Fian Yogyakarta, Komunitas Sekolah Marjinal, serta Takesbook Indonesia yang memiliki misi membantu mendirikan sekolah untuk mereka yang membutuhkan.

Erina juga diketahui memiliki e-book bertajuk Paving Way to Top Uni and Ivy League pada 2022 dan lewat buku itu, Erina membagikan tip-tip bagi yang ingin berkuliah ke luar negeri. Dari deretan prestasi itu, publik menganggap pantas bila memang Erina bisa menikah dengan Kaesang Pangarep.

Direncanakan Erina dan Kaesang akan menikah di Pendopo Royal Ambarrukmo Sleman Yogyakarta pada Sabtu (10/12/2022) dan dilanjutkan acara resepsi di hari Minggu (11/12/2022) di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah.

