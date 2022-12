Majalah Time Nobatkan Zelensky Person of the Year 2022

New York, Beritasatu.com - Majalah Time menobatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai "Person of the Year" tahun 2022 pada Rabu (7/12/2022), dengan mengatakan ia menginspirasi warga Ukraina dan memenangkan penghargaan global atas keberaniannya melawan invasi Rusia.

Zelensky menolak untuk meninggalkan ibu kota Ukraina, saat pecahnya perang ketika bom Rusia menghujani Kyiv. Mantan komedian itu mengumpulkan rekan senegaranya dalam siaran dari ibu kota dan melakukan perjalanan melintasi negaranya yang dilanda perang, catat publikasi tersebut dalam menganugerahkan gelar tahunannya.

Pada hari Selasa, Zelensky mengunjungi pasukan Ukraina di dekat garis depan di timur Ukraina.

"Kesuksesan Zelensky sebagai pemimpin masa perang bergantung pada fakta bahwa keberanian itu menular. Itu menyebar melalui kepemimpinan politik Ukraina pada hari-hari pertama invasi, karena semua orang menyadari bahwa presiden telah bertahan," tulis Majalah Time.

Chief Executive Officer Tesla Inc Elon Musk dinobatkan sebagai "Person of the Year" oleh majalan Time pada tahun 2021, tahun yang membuat perusahaan mobil listriknya menjadi pembuat mobil paling berharga di dunia.

Majalah Time memulai tradisi penghargaan ini pada tahun 1927.

Sumber: CNA/Reuters