Jelang Pemutaran Avatar, Bioskop di Beijing Bebaskan Syarat PCR

Beijing, Beritasatu.com - Otoritas Kota Beijing menghapus persyaratan tes negatif PCR bagi para pengunjung bioskop mulai Rabu (7/12/2022) malam menyusul kebijakan serupa yang diberlakukan di transportasi publik, pusat perbelanjaan, dan tempat keramaian lainnya.

Beberapa film populer termasuk "Avatar: The Way of Water" yang akan diputar beberapa pekan mendatang bakal dibanjiri penonton, tulis media Tiongkok, Kamis (8/12/2022).

Mulai hari yang sama, pembelian tiket kereta api tujuan Beijing juga tidak lagi disertai pembatasan-pembatasan.

Sumber: ANTARA