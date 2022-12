Wanita Paling Berpengaruh 2022 Versi Forbes, Ada Sri Mulyani Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Forbes menempatkan lagi nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke daftar jajaran wanita paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022. Mengutip Forbes, Kamis (8/12/2022), dalam Tops Forbes’ 19th Annual Ranking of the World’s Most Powerful Women, posisi Sri Mulyani berada di peringkat ke-47, naik dari tahun 2021 yang berada di peringkat ke-66.

Dalam menentukan pilihan, Forbes memiliki penilaian dan kriteria dari empat metrik utama, mencakup uang, media, dampak, dan lingkup pengaruh.

Daftar itu mewakili perempuan dalam enam kategori yaitu bisnis, teknologi, keuangan, media dan hiburan, politik dan kebijakan, serta filantropi.

Tak hanya itu, wanita berpengaruh yang masuk dalam daftar itu adalah yang mampu membuat pembangunan, disruptor, dan inovator di sektornya masing-masing, mulai dari pemerintahan, korporat, hingga dunia kreatif dan memiliki pandangan yang modern dan visioner.

Menurut Forbes, daftar pada tahun ini memperlihatkan semakin banyak wanita yang memimpin pasar keuangan dunia. Hal ini tak lepas dari kondisi setahun terakhir yang dibayangi lonjakan inflasi dan ancaman resesi global.

Adapun daftar wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2022, lebih menyoroti wanita yang memimpin lembaga keuangan yang paling berpengaruh, mulai dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva Kristalina hingga Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen.

"Perempuan hebat saat ini berada di atas tingkat tertinggi di setiap industri dan perannya sangat berpengaruh," ujar Wakil Presiden Eksekutif Forbes, Moira Forbes.

Terlebih dalam satu tahun menghadapi ketidakpastian dan ketidakstabilan, kekuatan perempuan sangat berperan bagi ekonomi dan politik untuk mengubah industri dan menyelesaikan masalah masyarakat.

Adapun masuknya Sri Mulyani dalam jajaran wanita paling berpengaruh berkat kiprahnya. Terlebih Sri Mulyani kembali berperan menjadi Menteri Keuangan Indonesia setelah menjabat sebagai Managing Director dan COO Bank Dunia.

Sebagai informasi, Menkeu pernah pernah menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia sepanjang 2005-2010, yang kala itu membantu memandu transisi negara dari otokrasi ke demokrasi.

Kini, sebagai menteri keuangan yang telah menjabat sejak 2016 lalu. Capaian ini meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sri Mulyani juga pernah tercatat menerima penghargaan bergengsi sebagai Menteri Terbaik di World Government Summit atas usahanya melaksanakan reformasi.

Sumber: BeritaSatu.com