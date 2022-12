Penegakan HAM di Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Optimal

Jakarta, Beritasatu.com – Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Pemerintah harus senantiasa konsisten mendorong pelaksanaan program pemajuan HAM. Hal ini disampaikan pengamat hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Nelson Simanjuntak usai Konferensi Internasional HAM bertajuk “Human Rights and Human Dignity” yang berlangsung secara hybrid, Sabtu (10/12/2022).

“Hari ini kita memperingati Hari HAM Sedunia. Pada usia yang ke-72 tentu sudah sangat matang. Namun, kalau kita bicara menghargai, menghormati, dan mendirikan HAM secara sepenuhnya, hal ini belum bisa berjalan 100 persen di Bumi Pertiwi,” kata Nelson.

Sebagai informasi, Hari HAM Sedunia diperingati setiap 10 Desember. HAM dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap insan, sebagai anugerah dari Tuhan.

Nelson mengatakan peringatan Hari HAM Sedunia dilaksanakan untuk merayakan pijakan awal umat manusia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Pengakuan itu, menurut dosen magister ilmu hukum (MIH) UKI tersebut, dirumuskan dalam Deklarasi Universal HAM. Pesan utama dalam Deklarasi Universal HAM tersebut yakni seluruh manusia setara dalam hak dan martabat.

Nelson menyatakan kesetaraan telah mengangkat konsep HAM sebagai kesempatan untuk menetapkan standar perilaku baru, penghormatan bagi segenap manusia. Sayangnya, kata Nelson, aparat penegak hukum (APH) di Indonesia masih belum sepenuhnya menjalankan prosedur pekerjaan secara profesional dengan menjunjung tinggi HAM.

“Alat penegak hukum kadang masih dipengaruhi tekanan atau intervensi. Senantiasa kita tentu mengharapkan hukum harus ditegakkan. Regulasi harus dijalankan. Mereka yang bersalah patut dihukum. Kemudian, orang benar diberikan penghargaan,” tegas salah satu kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabatara atau Brigadir J ini.

Sementara itu, dosen MIH UKI Jakarta Manotar Tampubolon mengatakan penegakan HAM masih stagnan.

“Penegakan HAM saya kira stagnan. Kalau dibilang sekarang era demokrasi, demokrasi seperti apa? Itu yang harus dibenahi. Seluruh komponen bangsa, terlebih pemerintah harus menaruh perhatian serius,” kata Manotar.

Manotar berharap HAM tetap dijunjung tinggi di Indonesia.

“Laksanakan perlindungan HAM untuk semua. Jangan hanya di atas kertas dan tertulis. Ingat, tidak ada negara bisa maju tanpa penegakan HAM yang benar-benar optimal,” ucap Manotar.

Adapun pembicara dalam konferensi internasional HAM yang digelar program MIH UKI, yakni Favio Farinella, Sofia Del Carril, Mariano De Rosa, dan Romina Manzo (Universidad Nacional De Mar Del Plata, Argentina), Muhammad Abdullah (Iqra University, Pakistan), Raveen Thiram Vivekanantarasa (The Open University of Sri Lanka), Aneesh V Pillai (Coochin University of Science and Technology, India), Mohammed Kaka Ahmed (College of Education, Nigeria), dan Nelson Simanjuntak. Manotar Tampubolon dan Blucer Rajagukguk (kandidat doktor ilmu hukum UKI, Jakarta) menjadi moderator konferensi tersebut.

