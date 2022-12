Elon Musk Luncurkan Twitter Blue, Harganya Lebih Tinggi untuk Pengguna Apple

San Francisco, Beritasatu,com - Twitter akan meluncurkan kembali versi yang diperbarui dari layanan berlangganan Twitter Blue pada Senin (12/12/2022) besok dengan harga lebih tinggi untuk pengguna Apple, kata perusahaan media sosial itu dalam cuitan, Sabtu (10/12/2022).

Twitter mengatakan, pengguna dapat berlangganan layanan baru yang akan memungkinkan pelanggan untuk mengedit kembali cuitan, mengunggah video 1080p dan mendapatkan verifikasi tanda centang biru, seharga US$ 8 per bulan (sekitar Rp 124 ribu) melalui web, tetapi melalui Apple iOS harga langganannya mencapai US$11 per bulan (sekitar Rp 117 ribu).

Twitter tidak menjelaskan, mengapa pengguna Apple ditagih lebih dari yang lain di web, tetapi ada laporan media bahwa perusahaan sedang mencari cara untuk mengimbangi biaya yang dibebankan di App Store.

Twitter awalnya meluncurkan Twitter Blue pada awal November sebelum menghentikannya akun-akun palsu (peniru) yang banyak menjamur. Namun kemudian, jadwal pada 29 November diundur.

Elon Musk, yang memprivatisasi Twitter senilai US$44 miliar pada November, dalam serangkaian cuitan bulan lalu mencantumkan berbagai keluhan dengan Apple, termasuk biaya 30 persen yang dibebankan pembuat iPhone itu kepada pengembang perangkat lunak untuk pembelian dalam aplikasi.

Dia kemudian menuduh Apple mengancam untuk memblokir Twitter dari toko aplikasinya dan juga mengatakan bahwa pembuat iPhone telah menghentikan iklan di platform media sosial.

Namun, setelah pertemuan berikutnya dengan kepala eksekutif Apple Tim Cook, dia mencuit bahwa kesalahpahaman tentang penghapusan Twitter dari toko aplikasi Apple telah diselesaikan.

Baik Twitter dan Apple tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Sumber: CNA/Reuters