Elon Musk Pindahkan 17 Eksekutif Senior Tesla dan SpaceX ke Twitter

San Francisco, Beritasatu.com – Elon Musk dilaporkan telah memindahkan sebanyak 17 eksekutif senior dari Tesla, SpaceX, dan Boring untuk bekerja di Twitter, demikian laporan CNBC.

Setidaknya ada 11 pemimpin senior di Tesla yang telah diberi wewenang untuk pekerjaan itu, tambah CNBC.

Elon Musk memangkas sekitar 70% dari 7.500 tenaga kerja Twitter dalam beberapa minggu setelah dia membeli perusahaan tersebut.

Dari belasan eksekutif senior yang berpindah tugas, ada nama CFO SpaceX Bret Johnsen, dan kepala petugas informasi Tesla, Nagesh Saldi, menurut CNBC, yang mengutip catatan internal dan sumber perusahaan.

Mereka diyakini termasuk di antara sekitar 150 karyawan yang telah direkrut Elon Musk ke Twitter dari berbagai usaha lainnya.

Elon Musk juga diduga telah meminta sepupunya dan beberapa pendukungnya untuk bekerja di Twitter, demikian Insider melaporkan .

Sejak mengakuisisi Twitter pada bulan Oktober, Elon Musk telah memberhentikan atau memecat sekitar 70% dari 7.500 tenaga kerja perusahaan, termasuk para eksekutif puncak.

Setidaknya 11 eksekutif senior Tesla telah diberi wewenang untuk bekerja di Twitter, termasuk Silvio Brugada, direktur rekayasa perangkat lunak, dan RJ Sekator, manajer proyek Autopilot,

CNBC melaporkan. Elon Musk juga memberi lampu hijau untuk setidaknya tiga eksekutif senior SpaceX dan tiga lagi dari The Boring Co. untuk bekerja di Twitter.

Twitter, Tesla, SpaceX, The Boring Co., dan eksekutif yang disebutkan dalam laporan ini tidak segera menanggapi permintaan komentar, yang dibuat di luar jam operasional normal AS.

Pada bulan Oktober, CNBC melaporkan Elon Musk membawa 50 insinyur Tesla untuk bekerja di Twitter, termasuk lima pemimpin senior.

Pada bulan November, Elon Musk mengatakan kepada pengadilan Delaware bahwa para insinyur Tesla secara sukarela bekerja untuk Twitter.

Sumber: Bussines Insider