7 Tahun Dukung Perbankan, IBI Gelar Turnamen Golf 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Bankir Indonesia (IBI), berkolaborasi dengan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), dan Bankers Association for Risk Management (Bara) menggelar IBI Golf Tournament 2022. Turnamen ini digelar untuk memperingati HUT ke-17 IBI pada Sabtu (10/12/2022) di Pondok Indah Golf Course, Jakarta.

Penyelenggaraan turnamen ini juga didukung oleh bank dan instansi keuangan lainnya antara lain BSI, BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BJB, Maybank, Bank Mantap, Bank Danamon, dan Bank J-Trust.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh badan pengawas, badan pengurus serta anggota IBI, Perbanas, dan Bara serta 144 peserta dari stakeholder dan industri keuangan lainnya antara lain Otoritas Jasa Keuangan, pegadaian, dan asuransi, dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

“Kiranya acara yang dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara asosiasi perbankan maupun industri keuangan seperti ini dapat terus berjalan” ujar Ketua Bidang Olahraga IBI dan Ketua Bidang Organisasi Perbanas Hery Gunardi.

“Dalam memperingati HUT IBI ke 17 tahun ini, besar harapan kami kiranya IBI maupun Perbanas dan Bara dapat menjadi wadah para bankir, karena tentunya kami semua berada dalam bisnis yang sama, namun kami dapat tetap bersatu dalam memajukan perekonomian bangsa,” ucap Ketua Umum IBI Haryanto Budiman.

“Dalam kolaborasi yang baik antar asosiasi ini, kami berharap kerja sama tetap berlanjut dan semakin erat, kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” ucap Direktur Eksekutif IBI Eko Taufik Wibowo.

Para pemenang IBI Golf Tournament 2022:

1. Best Nett Overall: Dadun

2. Best Gross Overall: Jamsik

Men Flight

Flight A

3. Best Nett 1: Ahmad Nasrullah

4. Best Nett 2: Bambang K

5. Best Nett 3: Aditijanto

Flight B

6. Best Nett 1: Herry H

7. Best Nett 2: Ngatari

8. Best Nett 3: Dwi S

Ladies Flight

9. Best Nett: Suwartini

Skill:

12. Longest Drive: Sandy

13. Nearest to The Line: Jamsik

14. Nearest to The PIN: Sinom

