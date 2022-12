The Curse of Rosalie, Misteri Kutukan Maut Penuh Teka Teki

Judul Film : The Curse of Rosalie

Genre : Drama, Fantasi, Horor

Sutradara : Will Klipstine

Skenario : Will Klipstine, Amy Mills

Pemain : Madeleine McGraw, Irene Bedard, Teal Redmann, Kate Luyben, Steve Monroe, Bruce Bohne, Jeremy Gauna, Amanda MacDonald, Rick Mora

Durasi : 115 Menit

Jakarta, Beritasatu.com - The Curse of Rosalie merupakan judul lain dari film The Harbinger yang mengisahkan bocah perempuan yang membawa petaka. Rosalie (Madeleine McGraw) merupakan anak dari Daniel Snyder (Will Klipstine) dan Theresa Snyder (Amanda MacDonald).

Suatu hari, pasangan suami istri, Daniel dan Theresia pergi ke psikolog unik konsultasi tentang kondisi Rosalie, anak semata wayang mereka. Oleh Dr Emily Warren (Teal Redmann), Rosalie didiagnosis mengidap skizofrenia. Namun Daniel dan Theresa tidak percaya.

Saat diajak untuk berbicara oleh kedua orang tua maupun orang lain, Rosalie terkadang tidak merespons dan tidak seperti anak-anak lain pada umumnya.

Suatu ketika, keluarga kecil Snyder pindah ke kota. Saat tiba, mereka disambut dengan baik dan hangat oleh para tetangga. Mereka pun berharap hidup dengan damai di rumah baru. Namun ketenangan mereka terusik setelah para tetangga mulai meninggal satu per satu. Bahkan hewan ternak pun mati secara misterius.

Warga desa pun menganggap kematian terjadi karena kutukan keluarga Rosalie. Daniel dan Theresia pun mencoba untuk mencari bantuan untuk dapat mengungkap misteri itu. Saat itulah, Daniel bertemu dengan peramal asli Amerika. Namun apakah pertemuan itu bisa melepaskan Rosalie dari kutukan maut?

Film The Curse of Rosalie ini tidak seperti film horor pada umumnya yang bertaburan adegan hantu. Meskipun demikian, film ini cukup menegangkan dan membuat penonton penasaran hingga akhir film.

Sebagai film yang melibatkan anak kecil, The Curse of Rosalie juga dibalut dengan drama yang akan menyentuh hati para penonton saat melihat adegan per adegannya. Ada banyak adegan yang menyenangkan dan juga menakutkan di sepanjang jalan. Desainer dan koreografer mungkin cukup serius untuk "menghias" lokasi syuting dengan bangkai binatang atau membuat setan melompat ke tempat tidur Daniel dan Teresa.

Akting aktris cilik Madeleine McGraw menjadi kekuatan film ini. Setelah mendapatkan peran dalam The Mandela Effect, American Sniper, Ant-Man and the Wasp, dan The Black Phone, McGraw seolah bejana tak berdosa dan tak berjiwa yang rusak.

Bocah perempuan ini paksa untuk melihat dunia melalui mata iblis.

Di film ini, McGraw adalah juga daya tarik. Penggambaran emosional sosok Rosalie yang tabah dan minimalis mungkin cukup mengusik. Jika penggemar honor, Anda mungkin tidak sabar untuk menunggu adegan horor berbalut misteri gaya Hitchcock.

