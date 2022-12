Jakarta, Beritasatu.com - Tampil cantik dan menarik adalah impian semua wanita. Bukan untuk dipuji atau menarik perhatian lawan jenis, tapi untuk kepuasaan pribadi. Memiliki penampilan paripurna dari rambut sampai ke kaki dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri hingga ke tingkat tertinggi.

Oleh karena itu, tidak heran jika melakukan perawatan menjadi cukup penting. Selain bentuk self love, hal ini akan membuat kita lebih dihargai. Apalagi saat ini, berdandan bukanlah sesuatu yang dipandang berlebihan. Teknik-teknik berdandan pun semakin banyak dan bervariasi.

BACA JUGA

Ingin Tampil Cantik ala Artis Korea, Ikuti Skincara Exhibition

Bahkan ada teknik no make up make up look, sebuah teknik berdandan menggunakan lip tint, namun dengan hasil yang seperti tidak menggunakan make up. Tertarik untuk mencoba create no make up make up look menggunakan lip tint pada paket SIMPLICITY+1212? Yuk, kenalan lebih jauh dulu dengan YOU Cloud Touch Fixing Tint dari YOU!



Rekomendasi Lip Tint Matte Finish dari YOU Cloud Touch Fixing Tint



Matte make-up finish sangat cocok bila menggunakan lip tint matte finish juga. Kabar baik, nih, bagi kalian yang suka sekali dengan tipe riasan matte. Sekarang ada produk dari YOU Beauty yaitu YOU Cloud Touch Fixing Tint.

Lip Tint terbaru dari YOU ini tidak hanya membuat penampilan bibir kita jadi lebih cantik, lo. Bahkan dilengkapi dengan bahan-bahan yang memiliki formula agar bibir tetap lembap terjaga dan ternutrisi.



Penasaran gak sih dengan kelebihan dari YOU Cloud Touch Fixing Tint? Jadi, lip tint yang satu ini terasa ringan banget ketika diaplikasikan ke bibir. Ringan seperti awan lembut dengan formula. Ditambah lagi, lip tint ini low transfer sehingga tidak membuatnya gampang terhapus karena masker atau makan-minum. Cocok banget untuk riasan matte finish yang tahan lama.



Lip Tint seringan awan ini memiliki 6 shades pilihan, antara lain:



1. Sun 'n Fun

2. Puffy Sky

3. Airy Kiss

4. Blushing Sky

5. Breezy Day

6. Misty Night.



Keunggulan YOU Cloud Touch Fixing Tint



Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, lip tint ini dibuat dengan teknologi khusus yaitu Water-in-oil Formula. Sebuah teknologi yang membuat formula lip tint menjadi ringan dan breathable, sehingga kelembapan bibir dan warna alami dengan hasil air matte velvety finish nan lembut ke bibir.



Tidak berhenti sampai di situ, penggunaan lip tint dari YOU juga akan membuat bibir sehat bernutrisi karena diformulasikan dengan French Strawberry Leaf Extract dan Ceramide yang kaya akan antioksidan.



Selain itu, lip tint yang satu ini juga mengandung Meadowfoam Seed Oil, merupakan komposisi yang mampu melembapkan kulit bibir dalam waktu lama. Tak lupa, Hyaluronic Acid berperan sebagai pengunci kelembapan pada bibir sehingga terlihat lebih sehat.



Bukan hanya mempercantik riasan bibir dan melindungi bibir agar selalu lembab, lip tint yang satu ini juga memiliki kandungan yang berguna untuk menutrisi kulit bibir. Sebut saja, seperti Chrysanthemum Flower Extract dan Vitamin C untuk yang kaya akan antioksidan dan baik untuk kesehatan bibir.

BACA JUGA

Sempurnakan Penampilan dengan YOU Lip Tint Cloud Touch

Bagian paling penting, YOU Cloud Touch Fixing Tint ini telah teruji secara klinis dan terbukti 100% no harm, cruelty free, balanced water, dan juga oil level di dalam produk lip tint.



Tidak perlu jauh-jauh mencari, karena YOU Cloud Touch Fixing Tint sudah bisa didapatkan dengan harga Rp 93.000 di toko kecantikan terdekat tempat tinggal kamu. Pembelian online bisa dilakukan di YOU Beauty official store di Shopee.



Tunggu apalagi? Saatnya langsung borong Lip Tint terbaru ini di Promo 12.12! Pembelian di storewide, diskon up to 80% dengan cashback voucher 80%. Cloud Touch Lip Tint Diskon 20% ditambah dengan free gift berupa Noutriwear foundation 5 ml + Colorland Focus on Me Eyeshadow. Ada juga promo Buy 2 Cloud Touch, free Neon Lip Tint + Mirror. Terakhir Colorland lip serum diskon 35%, free gift 1pcs RU serum 2ml. Segera dapatkan YOU Cloud Touch Fixing Tint dan berbagai produk YOU Beauty lainnya sekarang!

Saksikan live streaming program-program BTV di sini