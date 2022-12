PTBA Borong 3 Penghargaan di ajang Top BUMN Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil meraih 3 penghargaan dalam ajang Top BUMN Awards 2022 yang mengangkat tema "Competitive, Sustainable, and Value Creating".

Indikator utama yang dinilai dalam Top BUMN Awards 2022 adalah kemampuan BUMN untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap upaya pencapaian target perusahaan dalam aspek finansial.

Ketiga penghargaan yang diperoleh PTBA yakni Top BUMN kategori Korporasi, Top CEO kategori Appreciation for Green Initiative untuk Direktur Utama PTBA Arsal Ismail, serta Top CFO BUMN Awards kategori Best CFO: Excellent in Enterprise Risk Management untuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin.

Ketua Dewan Juri Top BUMN Awards 2022 Roy HM Sembel dalam sambutannya mengatakan, proses penilaian telah dilakukan secara komprehensif untuk mencari korporasi BUMN terbaik.

"Pelaut yang tangguh tak muncul dari laut tenang, kita harapkan ada pelaut-pelaut atau pebisnis dan perusahaan tangguh dari sini," katanya dalam acara penganugerahan Top BUMN Awards 2022.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail berterima kasih atas penghargaan yang diberikan Bisnis Indonesia. Apresiasi ini semakin memacu PTBA untuk terus melakukan transformasi.

"Transformasi terus dilakukan PTBA, sejalan dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emission pada 2060 dan visi PTBA untuk menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk mendorong bisnis yang berkelanjutan," kata Arsal.

Sementara, Direktur Keuangan PTBA Farida Thamrin mengungkapkan bahwa keberhasilan perusahaan mencetak kinerja cemerlang merupakan hasil kerja keras bersama. Penghargaan ini memberikan semangat bagi perusahaan untuk melanjutkan capaian positif, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa dan negara.

"Kami berterima kasih atas apresiasi ini. Kami akan terus fokus menerapkan efisiensi berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Top BUMN Awards 2022 yang digelar Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada BUMN dengan kinerja optimal. Terdapat sejumlah kategori penghargaan pada ajang ini, yakni Top BUMN Awards kategori korporasi, kategori CEO dan CFO, serta penghargaan khusus berupa Special Awards 2022 dan Special Achivement 2022.

