Masyarakat Jawa Tengah Sangat Puas dengan Kinerja Jokowi

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Jawa Tengah (Jateng) mengaku sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut terekam pada temuan survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia.

Poltracking Indonesia telah mengemukakan temuannya terkait kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi pada lima provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, Jateng menjadi provinsi dengan kepuasan publik tertinggi dibanding wilayah-wilayah lain yang ditelitinya. Angka kepuasan masyarakat Jateng pada Jokowi mencapai 84,9 persen.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo paling tinggi di Jawa Tengah mencapai 84,9 persen,” ujar Hanta Yuda pada agenda rilis Poltracking yang disiarkan langsung pada Youtube PoltrackingTV, Kamis (15/12/2022).

Tingginya persentase tersebut terbagi atas 63,3 persen masyarakat yang menyatakan cukup puas. Sementara sebanyak 21,6 persen responden mengaku sangat puas dengan kepemimpinan Jokowi.

Survei Poltracking tersebut dilakukan serentak pada lima provinsi di Pulau Jawa pada periode 26 November-2 Desember 2022. Survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Sementara jumlah sampel yang diambil oleh Poltracking adalah 1.000 responden per masing-masing wilayah. Untuk margin of error plus minus 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber: BeritaSatu.com