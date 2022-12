Mendadak Twitter Blokir Akun Milik Jurnalis yang Kritis ke Elon Musk

New York, Beritasatu.com - Twitter pada Kamis (15/12/2022) malam memblokir akun milik beberapa jurnalis dari media terkenal tanpa penjelasan,yang telah dinilai sebagai upaya signifikan oleh pemilik baru Elon Musk untuk menggunakan otoritas sepihaknya atas platform tersebut.

Akun milik Donie O'Sullivan dari CNN, Ryan Mac dari The New York Times, Drew Harwell dari The Washington Post, dan jurnalis lain yang meliput Elon Musk secara agresif dalam beberapa pekan terakhir tiba-tiba diblokir secara permanen. Akun jurnalis independen progresif Aaron Rupar juga dilarang.

Elon Musk Twitter tidak menanggapi permintaan komentar pada Kamis malam, dan platform tersebut tidak menjelaskan dengan tepat mengapa para jurnalis diasingkan dari platform tersebut.

Tetapi tampaknya, sejumalah akun yang dikenai sanksi tersebut, dianggap telah melanggar kebijakan "doxxing" baru dengan membagikan informasi terkait akun yang memberitakan aktivitas pesawat jet pribadi Elon Musk.

O'Sullivan, Mac, dan Harwell baru-baru ini melaporkan tentang pelarangan @ElonJet, akun yang memposting pembaruan waktu nyata tentang keberadaan jet pribadi Elon Musk.

Doxxing umumnya mengacu pada praktik berbagi alamat rumah seseorang atau informasi pribadi lainnya secara online. Akun yang diblokir malah menggunakan data penerbangan yang tersedia untuk umum, yang tetap online dan dapat diakses, untuk melacak jet Elon Musk.

Padahal pada April lalu, Elon Musk berulang kali mengatakan, dia ingin mengizinkan semua pidato hukum di platform tersebut, atau tepatnya pada hari yang sama dia mengumumkan akan membeli Twitter, dia mencuit: "Saya berharap kritik terburuksaya tetap ada di Twitter, karena itulah arti kebebasan berbicara."

Seorang juru bicara CNN mengatakan, perusahaan media ini telah meminta penjelasan dari Twitter, dan itu akan "mengevaluasi kembali hubungan kami berdasarkan tanggapan itu."

“Penangguhan akun sejumlah reporter yang impulsif dan tidak dapat dibenarkan, termasuk Donie O'Sullivan dari CNN, mengkhawatirkan tetapi tidak mengejutkan. Ketidakstabilan dan volatilitas Twitter yang meningkat harus menjadi perhatian yang luar biasa bagi semua orang yang menggunakan Twitter, ”kata juru bicara itu.

Seorang juru bicara New York Times menyebut larangan massal itu "dipertanyakan dan disayangkan," menambahkan: "Baik The Times maupun Ryan tidak menerima penjelasan apa pun tentang mengapa hal ini terjadi. Kami berharap semua akun jurnalis diaktifkan kembali dan Twitter memberikan penjelasan yang memuaskan atas tindakan ini.”

"Elon Musk mengatakan dia adalah jawaranya kebebasan berbicara dan dia melarang jurnalis untuk menggunakan kebebasan berbicara," kata Harwell kepada CNN pada hari Kamis. "Saya pikir itu mempertanyakan komitmennya."

Rupar juga mengatakan dia tidak mendengar apa-apa dari Twitter tentang penangguhan tersebut.

Akun @ElonJet, yang telah mengumpulkan lebih dari 500.000 followers, ditangguhkan secara ...

Sumber: CNN