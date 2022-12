Live Streaming 30 Jam Nonstop, Telkomsel Raih Penghargaan Muri

Jakarta, Beritasatu.com – Tegaskan komitmen sebagai digital ecosystem enabler, Telkomsel melalui unit layanan Telkomsel Official Store (TOS) meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai operator seluler pertama yang melakukan live streaming nonstop melalui platform terbanyak. TOS melakukan acara live streaming yang dilaksanakan selama 30 jam nonstop mulai 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB dan berakhir pada 13 Desember 2022 pukul 20.00 WIB, di empat platform e-commerce, TokopediaPlay-Tokopedia, ShopeeLive-Shopee, LazLive-Lazada, dan JDlive-JD.ID.

Acara bertajuk 30 Jam NonStop Live Shopping di 4 E-Commerce with TOS ini diisi dengan berbagai event lelang menarik, flash sale 25%, dan midnight sale up to 95%. Untuk sesi lelang, TOS menawarkan lelang nomor cantik prabayar, telkomsel poin, telkomsel orbit, smartphone terkini mulai dari 30 ribu, telkomsel halo, dan berbagai promo menarik lainnya.

Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian program Telkomsel Siaga menyambut momen Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, serta bagian dari Promo 12.12.

Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan Muri dan terus berupaya melayani dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

“Kami mengapresiasi penghargaan yang diberikan Muri atas upaya yang telah dihadirkan Telkomsel untuk menggelar acara live streaming secara nonstop di berbagai platform e-commerce. Di Telkomsel sendiri, pelanggan yang mengakses platform e-commerce tumbuh sekitar 27 persen, terutama sejak masa pandemi lalu. Hal tersebut menunjukkan tumbuhnya adopsi dan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan akses layanan berbasis digital untuk memenuhi berbagai kebutuhan demi menunjang aktivitas keseharian. Untuk itu kami melihat adanya akselerasi dalam perubahan perilaku pelanggan, dan kami terus berupaya serta siap untuk melayani dan meningkatkan pengalaman pelanggan, dengan memperluas kanal akses layanan berbasis digital, yang salah satunya melalui layanan TOS,” ungkap Adiwinahyu.

TOS sendiri merupakan toko resmi Telkomsel yang menjadi salah satu kanal penjualan produk dan layanan unggulan Telkomsel yang dapat diakses di berbagai aplikasi e-commerce mulai dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.ID, Lazada, dan Blibli.

Pelanggan dapat memanfaatkan akses TOS untuk mendapatkan produk dan layanan unggulan Telkomsel seperti nomor cantik, ganti kartu/upgrade uSIM 4G/LTE, telkomsel prabayar bundling paket data, modem telkomsel orbit dan paket layanan digital.

Sumber: BeritaSatu.com