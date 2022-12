Menjajal Turkish Airlines, 12 Jam di Udara dengan Nyaman

Istanbul, Beritasatu.com - Berbagai negara saat ini mulai mencoba bangkit seiring dengan membaiknya angka kasus Covid-19. Turkiye atau yang dikenal dengan nama Turki misalnya, berupaya menggeliatkan kembali sektor pariwisata yang menjadi andalan.

Otoritas Turki melonggarkan syarat untuk masuk ke negeri Mustafa Kemal Ataturk tersebut. Pelancong asing tak perlu visa, tes Covid-19, maupun bukti vaksin.

Bagi masyarakat Indonesia, Turki menjadi salah satu negara favorit untuk dikunjungi. Program umrah yang digandengkan dengan perjalanan ke Turki menjadi salah satu faktornya. Selain itu, cerita viral layangan putus yang menyinggung destinasi wisata Cappadocia membuat nama Turki makin dikenal masyarakat Indonesia.

Selain melonggarkan syarat perjalanan, pemerintah Turki juga berupaya membangkitkan sektor pariwisata dengan menyiapkan maskapai penerbangannya, Turkish Airlanes.

Maskapai pelat merah tersebut menyediakan rute penerbangan langsung Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng- Bandara Internasional Istanbul Ataturk dengan jadwal penerbangan setiap hari. Kelas ekonomi maupun bisnis Turkish Airlines menawarkan kenyamanan untuk para pelancong selama penerbangan.

Beritasatu.com berkesempatan merasakan kenyamanan kelas bisnis Turkish Airlines saat memenuhi undangan International Commemorition of The 749 th Anniversary of Mawlana Rumi’s Reunion di Kota Konya, Turki.

Menggunakan Turkish Airlines dengan nomor penerbangan TK 57, rombongan berangkat dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 21.40 WIB. Pesawat dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Istanbul Ataturk pukul 05.55 waktu setempat atau pukul 09.55 WIB. Perbedaan waktu antara waktu Indonesia bagian barat (WIB) dengan Turki adalah empat jam. Dengan demikian, pesawat mengudara selama sekitar 12 jam nonstop.

Beritasatu.com sempat khawatir akan dihinggapi rasa bosan selama penerbangan melintasi sekitar 9.469 kilometer tersebut. Namun, kehawatiran itu sirna. Turkish Airlines yang merupakan maskapai terbaik Eropa versi Skytrax dan 7 besar maskapai terbaik dunia itu ternyata telah menyiapkan pelayanan yang prima.

Ruang kabin pesawat jenis Boeing 777-300-ER menampung 49 penumpang kelas bisnis dengan konfigurasi tempat duduk 2-3-2 yang mampu memberikan ruang bagi penumpang untuk bergerak leluasa. Penumpang mendapatkan sejumlah pelayanan spesial dari mulai naik pesawat, hingga menjelang pesawat mendarat.

Pramugari pesawat telah menyediakan selimut, bantal serta sandaran kepala untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang. Pada lengan kursi berjenis reclining seat ini, terdapat sejumlah tombol untuk menyesuaikan posisi duduk hingga mengubah tempat duduk menjadi tempat tidur yang nyaman.

Setelah seluruh penumpang naik, pramugari memberikan daftar menu yang bisa dipilih oleh para penumpang selama pesawat mengudara mulai dari menu pembuka, menu utama, hingga menu penutup.

Untuk menu pembuka seperti roti dengan sayuran. Sementara untuk menu utama, tersedia sajian makanan berat seperti ayam dan daging sapi fillet hingga makanan tradisional Turki seperti kebab. Yang mengejutkan, mi goreng ala Indonesia dengan sayuran pun dapat menjadi pilihan penumpang.

Untuk makanan penutup terdapat panganan ringan, seperti burma kadayif dan baklava. Menemani santapan tersebut, penumpang ditawarkan sejumlah minuman seperti kopi, teh, jus, hingga wine.

Berbagai makanan itu mulai disajikan setelah dua jam perjalanan. Uniknya, makanan itu disajikan dengan konsep romantic dinner lengkap dengan candlelight menggunakan lampu LED berwarna kuning temaram.

Tak cukup sampai di situ, dua jam sebelum mendarat di Istanbul, pramugari kembali menyodorkan menu sarapan. Ada beberapa pilihan sarapan mulai dari makanan bergaya asia, hingga makanan tradisional Turki. Untuk menu penutup, ada berbagai jenis dessert yang disajikan dalam troli. Di antaranya mango sorbet dan buah segar serta yogurt untuk mencuci mulut.

Turkish Airlines memang dikenal sebagai maskapai yang memberikan layanan koki atau flying chefs untuk melayani penumpang dalam penerbangan jarak jauh selama delapan jam atau lebih. Makanan ini adalah

The flying chefs dipilih oleh maskapai berdasarkan beragam keahlian kuliner. Para chef juga bertanggung jawab untuk memasak dan mengawasi penyiapan makanan agar tetap menggunakan bahan-bahan berkualitas tertinggi dan paling segar.

Selain makanan yang menggugah selera, Turkish Airlines tampaknya paham cada memberikan kenyamanan kepada penumpangnya. Handuk hangat diberikan untuk para penumpang mengelap muka saat pesawat sudah di udara. Handuk serupa juga diberikan beberapa jam sebelum pesawat mendarat atau setelah penumpang tidur pulas. Tak hanya itu, perlengkapan mandi mulai dari sabun hingga handuk juga diberikan kepada masing-masing penumpang.

Untuk membunuh rasa bosan para penumpang selama perjalanan, maskapai ini menyediakan layar hiburan dengan aneka musik dan film yang membuat pelancong betah belasan jam di udara. Tontonan yang disajikan cukup beragam mulai dari film-film box office, serial dengan rating tinggi, hingga dokumenter dan tayangan langsung pertandingan olahraga.

Tepat di depan kursi penumpang terdapat kompartemen kecil untuk meletakkan barang. Kompartemen itu juga berfungsi untuk menopang kaki para penumpang. Sepasang sandal tersedia buat traveler yang ingin melepas sepatunya.

Berbagai kenyamanan itu membuat Beritasatu.com tak merasakan sedang menempuh perjalanan sekitar 12 jam hingga mendarat mulus di landasan Bandara Internasional Istanbul Ataturk pada Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 waktu setempat.

Sumber: BeritaSatu.com