Kapolri Siapkan Formula Khusus Atasi Kepadatan Lalin Saat Nataru

Jakarta, Beritasatu.com - Polri mempersiapkan formula khusus untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas yang diprediksi akan terjadi saat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"Kita tentunya sudah menyiapkan formula khusus kapan kita melaksanakan jalur ini kita lakukan normal," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada wartawan di Rupatama Mabes Polri, Jumat (16/12/2022).

Dikatakan Sigit, formula khusus tersebut seperti rekayasa lalu lintas yaitu ganjil genap, one way, dan juga contra flow. Kendati demikian, nantinya ada syarat tertentu atau diukur berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas. Hal itu menjadi acuan sebelum skema tersebut diterapkan.

"Kita sudah punya ukuran pada saat kepadatan melebihi 5.000 apakah kita akan melakukan tahapan one way atau contraflow. Kalau lebih dari 6.000 kita laksanakan one way itu akan kita hitung kalau nanti ada nanti kita putuskan dalam dapat koordinasi," ucapnya.

Lebih lanjut Sigit mengungkapkan bahwa nantinya sebelum rekayasa lalu lintas diterapkan maka akan disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu.

"Yang penting sebelum kita laksanakan itu pasti kita akan sosialisasikan biar tidak membuat masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke jalan kemudian harus keluar dan balik lagi, ini yang tentunya yang akan kita sampaikan," imbuhnya.

