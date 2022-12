Mentan: Seluruh Dunia Resah Hadapi Ancaman Krisis Pangan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, tidak ada satupun negara di dunia yang menyatakan dengan tegas dapat menghadapi ancaman krisis pangan di 2023 dan 2024. Seluruh negara merasa resah dengan ancaman tersebut yang disebabkan oleh banyak faktor.

“Saya mendampingi Ibu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) di Washington menghadapi sebuah forum seluruh menteri keuangan sedunia G20 bersama menteri pertanian. Itu menjadi salah satu topik yang memang tidak bisa dipungkiri, semua negara resah terhadap krisis pangan diakibatkan dengan multikompleks masalah dari tantangan yang ada," ujar Mentan Syahrul dalam diskusi publik "Outlook Sektor Pertanian 2023" yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jumat (16/12/2022).

Karenanya, Mentan Syahrul berharap apa yang menjadi kebijakan dunia yang juga menjadi inisiasi pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 bisa diangkat secara global atau mendunia.

“Semua negara harus memberikan prioritas utama kepada pertanian dan ketahanan pangannya, jadi super prioritas teratas. Masalah pertanian harus menjadi super prioritas teratas," ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com