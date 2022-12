Top 5 News: Mentan Klaim Produksi Beras Cukup hingga IBC Kuasai Wika

Jakarta, Beritasatu.com - Keyakinan Mentan Syahrul Yasin Limpo soal produksi beras di Indonesia cukup dan IBC kuasai 53,93% saham Wika di segmen motor listrik merupakan dua dari lima berita terpopuler (top 5 news) Beritasatu.com sepanjang Jumat (16/12/2022).

Selain itu, berita lain yang menghiasai pilihan pembaca adalah Hendra Kurniawan mengaku bingung dengan pemecatan dirinya dari Polri serta Sergio Busquets pensiun membela Timnas Spanyol.

Ada juga berita soal Jokowi buka suara di depan negara penggugat ekspor nikel.

Berikut lima berita terpopuler Beritasatu.com sepanjang Jumat (16/12/2022):

1. Harga Beras Naik, Mentan: Sekali-kali Kasih Petani Uang

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo meyakini produksi beras di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persoalan harga beras yang belakangan ini cenderung naik, Mentan meminta masyarakat memaklumi. Apalagi dengan kenaikan harga ini, petani seharusnya juga diuntungkan.

Mendag Pastikan 200.000 Ton Beras untuk Jaga Stabilitas Harga

"Kalau harga beras naik, tentu saja sekali-kali lah kasih rakyat (petani) uang, iya kan," kata Mentan Syahrul dalam diskusi Outlook Sektor Pertanian 2023 yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jumat (16/12/2022).

Dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Mentan mengatakan harga beras Indonesia sebetulnya tergolong murah. Indonesia hanya lebih mahal dari Vietnam.

2. Dipecat dari Polri, Hendra Kurniawan Kebingungan

Hendra Kurniawan mengaku bingung dengan pemecatan dirinya dari Polri. Bahkan, dia juga menilai proses sidang etik terhadapnya dilakukan secara tidak profesional.

Sebelumnya, Hendra telah dikenakan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi kepolisian. Hendra kena PTDH karena dipandang tidak profesional dalam penyelidikan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Hendra diketahui sebelumnya menjabat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri dan berpangkat brigadir jenderal (brigjen).

3. IBC Kuasai 53,93% Saham Wika di Segmen Motor Listrik Indonesia Battery Corporation ...

