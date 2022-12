Chappy Hakim Ajak Anak Muda untuk Menulis Buku

Jakarta, Beritasatu.com - Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengajak anak-anak muda untuk mau menulis buku. Pengakuan itu disampaikan Chappy saat merilis lima buku baru yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Sabtu (17/12/2022). Perilisan kelima buku tersebut diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat dalam acara bertajuk Literasi Akhir Pekan.

Dari lima buku tersebut, empat di antaranya merupakan karya dari Chappy Hakim. Keempat judul buku tersebut adalah Defence and Aviation Jilid 4, Warna-Warni Purnabakti, Mengenal Kekuatan Dirgantara dan Retired but not Expired. Satu buku lainnya, 75 Kata Mereka tentang Chappy Hakim merupakan karya dua anak muda, Ahmad dan Rachmat.

"Hari ini ada lima buku yang diluncurkan. Empat tulisan saya, satu tulisan pilot muda, karena writers create writers. Anak-anak muda saya ajak untuk menulis buku," ujar Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim ditemui usai acara, Sabtu (17/12/2022).

Lebih lanjut, perihal buku-buku yang ditulis oleh Chappy Hakim seperti Warna-Warni Purnabakti merupakan pictorial book yang berisi jejak visual berbagai kegiatan yang dilakukan selama 17 tahun masa pensiun. Buku Defence and Aviation Jilid 4, kontinuitas seri Defence and Aviation yang Jilid 1 terbit pada tahun 2019, Jilid 2 pada tahun 2020, dan Jilid 3 pada tahun 2021. Buku ini berisi kumpulan artikel Chappy Hakim yang dimuat di kolom Kompas.com sepanjang tahun 2022.

Kemudian melalui buku Mengenal Kekuatan Dirgantara, Chappy Hakim berupaya untuk menyosialisasikan air power, satu terminologi yang muncul ke permukaan tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh banyak kalangan.

Buku Retired but not Expired versi bahasa Inggris berisi uraian tentang aneka kegiatan Chappy Hakim yang dilakukan setelah selesai bertugas di Angkatan Udara pada tahun 2005. Sebelumnya, buku ini telah diluncurkan pada 17 Desember tahun 2021 dalam bahasa Indonesia.

Terakhir, 75 Kata Mereka tentang Chappy Hakim adalah karya dari Ahmad dan Rachmat. Keduanya merupakan lulusan Akademi Penerbang Banyuwangi (API), Kementerian Perhubungan. Mereka mencoba mengembangkan kemampuan menulis dengan berkarya di bawah arahan Chappy Hakim.

Acara perilisan kelima buku ini semakin menarik dengan adanya penampilan dari The Playset, dan Chappy Hakim merupakan salah satu personelnya. Chappy juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai pengarang buku terbanyak yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas.

Setelah merilis kelima buku ini, Chappy Hakim sudah berencana untuk merilis buku baru pada tahun 2023 mendatang.

"(Tahun) 2023 minimal dua buku, mudah-mudahan lebih dari dua buku," harap Chappy Hakim.

