Seb-i Arus, Merayakan Reuni Rumi dengan Tuhan

Konya, Beritasatu.com - Ribuan orang memadati Melvana Kultur Merkezi atau Pusat Kebudayaan Melvana di Konya, Turki, Sabtu (17/12/2022) malam waktu setempat. Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, bukan hanya warga lokal Konya maupun Turki yang memadati Pusat Kebudayaan Jalaluddin Rumi tersebut. Pengunjung berasal dari berbagai negara.

Mereka akan menghadiri acara Seb-i Arus atau Malam Reuni dengan Tuhan. Acara ini rutin digelar setiap 17 Desember untuk memperingati wafatnya penyair, cendekiawan, dan filsuf sufi ternama, Jalal ad-Din Muhammad Rumi atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Jalaluddin Rumi.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin akan merasa janggal ketika kematian seseorang justru dirayakan dan disebut sebagai reuni dengan Tuhan. Namun, tidak demikian bagi warga Konya dan pengikut Rumi atau Darwis.

BACA JUGA

Menjajal Turkish Airlines, 12 Jam di Udara dengan Nyaman

Hal ini karena Rumi memang menganggap kematiannya bukan sebagai akhir tetapi sebagai reuni dengan Tuhan tercinta. Untuk itu, peringatan kematiannya disebut malam perpaduan atau juga disebut sebagai malam reuni.

Tahun ini, pemerintah Turki melalui Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata mengundang lebih dari 35 jurnalis dari 16 negara untuk turut hadir dalam peringatan wafatnya Rumi dengan tema International Commemorition of The 749 the Anniversary of Mawlana Rumi’s Reunion. Beritasatu.com menjadi satu dari dua media dari Indonesia yang berkesempatan menyaksikan keindahan malam perayaan wafatnya Rumi.

Sejumlah tokoh yang hadir menyatakan, Seb-i Arus merupakan malam untuk merenungi, menyebarkan, dan mengaktualisasi nilai-nilai yang diwarisi Rumi.

Gubernur Konya, Vahdettin Ozkan mengatakan, Rumi meninggalkan warisan ajaran universal yang mencakup semua waktu dan orang. Dia merangkul semua umat manusia.

Baca selanjutnya

Untuk itu, katanya, manusia saat ini memiliki tugas untuk mendengarkan kembali ...

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com