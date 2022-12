Tarif Wisata Labuan Bajo Tidak Naik, Ini Kisaran Harganya

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menegaskan tidak ada kenaikan tarif di destinasi super prioritas Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Ia juga memastikan tarif masuk Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 3,75 juta dibatalkan.

"Untuk itu kami menjamin tidak ada kenaikan tarif. dan keamanan dan kenyaman wisatawan akan kami utamakan," kata Menparekraf menjawab pertanyaan Beritasatu.com dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Menurutnya, pemerintah akan terus meningkatkan dan mengoptimalkan kunjungan wisatawan nusantara serta mancanegara ke Labuan Bajo. Dalam hal ini pembangunan yang segera selesai dan area publik yang disediakan akan diisi dengan event nasional dan internasional.

Sumber: BeritaSatu.com