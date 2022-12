Kaleidoskop 2022: Sukses Selenggarakan KTT G-20, Indonesia Banjir Pujian

Jakarta, Beritasatu.com - Ketika Indonesia menerima tongkat estafet Presidensi G-20 dari Italia pada 30-31 Oktober 2021, tidak ada satupun yang memperkirakan perang akan terjadi ketika Rusia menginvasi Ukraina empat bulan kemudian.

Perjalanan menuju KTT G-20 sempat diwarnai aksi walkout pada pertemuan tingkat menteri dan pada hari H (15-16 November 2022), sebuah rudal nyasar di Polandia mengancam kelancaran KTT G-20.

Namun, KTT G-20 ternyata berjalan lancar dan sukses melahirkan "G-20 Leaders Bali Declaration" yang menyoroti tantangan ekonomi global yang terjadi di dunia. Deklarasi juga menuntut kepada Federasi Rusia untuk menarik mundur dengan tanpa syarat pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.

Presiden RI Joko Widodo tampil sebagai pembawa pesan perdamaian dengan mengajak negara-negara anggota G-20 untuk mengakhiri perang.

“We must end the war (kita harus mengakhiri perang). Jika tidak, akan lebih sulit dunia bergerak maju. Kita harus mengakhiri perang, jika tidak akan lebih sulit mengambil tanggung jawab bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” kata Presiden di depan para pemimpin negara, Selasa (15/11/2022).

Bloomberg menyebut Jokowi sebagai surprise power broker. Dengan paduan diplomasi yang hati-hati dan humor yang baik, Jokowi dinilai berhasil membawa rasa kolegialitas ke dunia yang terbelah oleh konflik dan krisis.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres juga memuji Presidensi Indonesia. Menurut Guterres, Indonesia yang memimpin dalam ketegangan geopolitik yang memicu gejolak ekonomi telah berhasil mendorong dialog di antara negara G-20.

"Saya mengagumi apa yang sudah dilakukan Indonesia sebagai (pemegang tampuk) Presidensi G-20, di bawah Presiden Joko Widodo," kata Guterres.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memberikan pujian terhadap keberhasilan Indonesia dalam mengadakan KTT G-20.

“Saya ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani isu-isu di kawasan serta isu-isu baru di (tingkat, Red) global, termasuk upaya dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” kata Fumio Kishida.

Meskipun dikecam negara-negara barat, Pemerintah Rusia tetap mengapresiasi kepemimpinan Indonesai dalam G-20. Melalui Kementerian Luar Negeri, Rusia menyuarakan rasa hormatnya atas Presidensi Indonesia pada G-20 karena membawa pesan pemersatu

"Kami menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia saat ini untuk memajukan agenda pemersatu di bawah motto pemulihan ekonomi global pascakrisis," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

G-20 juga berhasil mencapai dibentuknya Pandemic Fund (Dana Pandemi) sebesar US$ 1,5 miliar, pembentukan resilient and sustainability trust (RST) di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah US$ 81,6 miliar. Indonesia juga memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar US$ 20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi.

Berikut adalah kaleidoskop perjalanan Presidensi Indonesia pada KTT G-20:

30-31 Oktober 2021: Indonesia menerima tongkat estafet Presidensi G-20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G-20 di Roma 2021. Mengambil tema "Recover Together, Recover Stronger", periode Presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

7-8 Desember 2021: Pertemuan Pertama Tingkat Sherpa G-20 (1st G-20 Sherpa Meeting) yang diselenggarakan pada 7-8 Desember 2021 di Jakarta berjalan dengan lancar dan sukses. Pertemuan tersebut menjadi pembuka dari seluruh rangkaian pertemuan Presidensi G-20 Indonesia pada 2022.

24 Februari 2024: Rusia menginvasi Ukraina. Agresi ini kemudian menimbulkan dampak terhadap pemulihan ekonomi dunia dari pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai.

23 Maret 2022: Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekutunya mempertimbangkan kembali Rusia harus tetap jadi anggota G-20 setelah invasinya di Ukraina, sedangkan Tiongkok menolak rencana AS menyingkirkan Rusia dari keanggotaan G-20.

20 April 2022: Sejumlah negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada melakukan aksi walkout dari pertemuan kedua Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) G-20 yang dilaksanakan di Washington DC, Rabu (20/4/2022) waktu setempat. Walkout merupakan bentuk protes mereka atas kehadiran delegasi Rusia.

31 Mei 2022: Pemerintah ungkap manfaat G-20 bagi Indonesia. Acara yang menelan anggaran Rp 675 miliar itu, dapat memberikan manfaat langsung berupa Rp 7,43 triliun terhadap PDB nasional, termasuk Rp 1,7 triliun dari konsumsi domestik. Selain itu, ada juga penyerapan 33.000 tenaga kerja dan meningkatnya wisman hingga 3,6 juta orang.

8 Juni 2022: Mobil listrik Hyundai Genesis G80 terpilih untuk menjadi kendaraan resmi para pemimpin negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Bali pada November 2022.

8 Juli 2022: Wakil Uni Eropa menyebut Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov tidak menghormati pertemuan G-20 karena meninggalkan ruangan ketika peserta lain masih berbicara.

Lavrov disebut meninggalkan ruang Pertemuan Menlu G-20 (G20 Foreign Ministers’ Meeting/FMM) yang diselenggarakan di salah satu hotel di Nusa Dua, Bali, setelah ia selesai berbicara menyampaikan pandangan Rusia. Walkout dibantah Kemenlu RI dan Kedubes Rusia yang menyebut Lavrov hanya pergi sebentar.

18 Agustus 2022: Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan akan menghadiri KTT G-20 di Bali akhir tahun ini.

10 November 2022: Kedubes Rusia mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri KTT G-20 di Bali pada 15-16 November 2022.

11 November 2022: Aktris Hollywood Anne Hathaway, CEO Tesla Elon Musk, dan CEO Binance Changpeng Zhao direncanakan menghadiri acara puncak pertemuan forum pengusaha B-20 di Bali pada 13-14 November 2022 sebagai rangkaian KTT G-20.

14 November 2022: Para pemimpin dunia sudah tiba di Bali, kecuali Presiden Brasil, Meksiko, dan Rusia. PM Kamboja positif Covid-19 dan harus pulang. Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan pertemuan bilateral di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022), menjelang perhelatan KTT G-20 Indonesia. Biden juga mengadakan pertemuan tiga jam dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

15 November 2022: Presiden Jokowi menyatakan KTT G-20 dengan tema "Recover Together, Recover Stronger" resmi dibuka, Selasa (15/11/2022). Jokowi mengajak negara-negara anggota G-20 untuk mengakhiri perang jika ingin dunia bergerak maju.

15 November 2022: Menlu Rusia Sergei Lavrov yang hadir menggantikan Presiden Vladimir Putin meninggalkan Bali sebelum KTT G-20 selesai.

16 November 2022: Rudal nyasar di Polandia meningkatkan ketegangan KTT G-20. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan beberapa pemimpin dunia lainnya menggelar pertemuan darurat di sela-sela KTT G-20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022) untuk membahas serangan rudal yang menewaskan dua orang di sebuah desa di Polandia. Biden mengatakan rudal yang mendarat di Polandia tidak mungkin ditembakkan dari Rusia karena lintasannya.

16 November 2022: Presiden Jokowi mengajak para kepala delegasi KTT G-20 menanam mangrove (bakau) di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai. Diplomasi bakau ini mencairkan suasana yang sempat tegang akibat rudal nyasar di Polandia.

16 November 2022: Seluruh anggota G-20 telah mengesahkan G-20 Leaders Bali Declaration pada Rabu (16/11/2022).

16 November 2022: Presiden Jokowimenyerahkan estafet Presidensi G-20 dari Indonesia kepada India.

17 November 2022: Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengantongi komitmen investasi senilai US$ 8 miliar atau Rp 124,8 triliun dari penyelenggaraan KTT G-20 di Bali.

17 November 2022: Para tamu negara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 memuji penyelenggaraan konferensi dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah dihelat pada 15-16 November 2022. Presiden AS Joe Biden memuji Jokowi sebagai tuan rumah yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. “You've done a tremendous job by the way. Really. You've done a great job!”.

17 November 2022: Jokowi mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional. Jokowi mengaku sempat ragu KTT G-20 akan berhasil mencapai deklarasi. “Sampai malam menjelang hari kedua KTT, saya belum yakin, G-20 kali ini bisa menghasilkan deklarasi bersama. Jadi, hasil yang dicapai memang di luar dugaan,” kata Presiden Jokowi.

21 November-29 November 2022: BTV mengupas tuntas di balik kesuksesan KTT G-20 bersama beberapa narasumber, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

26 November 2022: Presiden Jokowi menerima penghargaan Global Leadership Award di Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP).

